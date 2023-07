Vingeegard siegt bei 16. Etappe und behält Gesamtführung

Urlaub an der Ostsee

Mönkeberger Strand im KN-Check: Auf der Sonnenseite der Kieler Förde

Fast schon urban fühlt sich Urlaub am Mönkeberger Strand an. Regelmäßig legen dort die Fördedampfer aus Kiel an, und auf der anderen Wasserseite pulsiert das Leben der Landeshauptstadt Kiel. Lesen Sie im Strand-Check, was Sie über den Mönkeberger Strand wissen müssen.