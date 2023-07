Jonas Vingegaard: Der stille Sieger

Versonnen zupft Jonas Vingegaard am gelben Hemdchen, das seine Tochter Frida umhüllt. Es ist ein paar Nummern kleiner als das, das er selbst trägt. Aber der dänische Radprofi scheint ganz versunken in diese Beschäftigung, ist für Momente dem großen Zirkus Tour de France entkommen, in dessen Mittelpunkt er stand. Am Sonntag war Vingegaards zweiter Tour-Gesamtsieg nach 2022 unter Dach und Fach. „Es ist ein Gefühl, stolz und glücklich zu sein. Die ganzen Menschen aus Dänemark hier zu sehen, ist einfach unglaublich. Danke an mein Team, an meine Familie und auch Danke an ganz Dänemark“, sagte Vingegaard. Dänemarks Kronprinz Frederik hatte Vingegaard bereits am Samstag telefonisch gratuliert, Außenminister Lars Løkke Rasmussen tat dies am Sonntag bei der Siegerehrung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ansagen darf man von Vingegaard nicht erwarten

Aber Vingegaard ist keiner, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ganz anders als sein slowenischer Rivale Tadej Pogacar. Der scherzt immer mal wieder. „Mark, jetzt komme ich dir näher“, sagte der Slowene, nachdem er die sechste Etappe gewonnen hatte. Mit seinem Tageserfolg am Samstag steht er bei elf Etappensiegen – der Brite Mark Cavendish hat 34.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Vingegaard sollte man solche Sprüche nicht erwarten. Vor dem Schlusstag war das Größte an Gesprächigkeit, das er bei dieser Tour offenbart hatte, die Bemerkung, es hätten wohl nicht alle außerhalb des Kosmos von Jumbo-Visma den Plan verstanden, mit dem der niederländische Rennstall um den hannoverschen Sportdirektor Grischa Niermann Pogacar in die Schranken weisen wollte. Diesen umschrieb Teamchef Richard Plugge gegenüber dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), so: „Man muss sich das wie beim Sägen vorstellen. Man sägt und sägt und anfangs passiert wenig. Dann aber bricht es.“ Und dann kämen auch die großen Abstände.

Vingegaard verblüfft beim Zeitfahren

Schärfster Zahn im Sägeblatt war Vingegaard. Er verblüffte vor allem beim Zeitfahren. Anderthalb Minuten nahm er seinem Rivalen ab. „Ich wollte selbst meinen Augen nicht trauen, als ich auf meinen Powermeter schaute“, gab der 26-Jährige zu.

Das ist ein Merkmal dieses Mannes, den die, die ihn kennen, als still und introvertiert bezeichnen. Er redet nicht viel, konzentriert sich vielmehr auf das, was er erreichen will. Das war so, als er um die 20 war und die Liebe der neun Jahre älteren Trine Hansen gewinnen wollte. Die nahm ihn erst nicht ernst, hielt den stillen Burschen für nicht älter als 14 Jahre. „Er ließ aber nicht locker“, sagte sie dänischen Medien. Mittlerweile sind sie verheiratet und haben Tochter Frida. Bevor Vingegaard Hansen eroberte, soll er als Nachwuchsfahrer ein blaues Buch geführt und darin notiert haben, mal die Tour de France fahren und sie gewinnen zu wollen, erzählten frühere Mitschüler der dänischen Zeitung BT. Auch das hat geklappt.

Vingegaard will auch an Vuelta teilnehmen

Ein Schlüsselmoment auf dem Weg dahin war ein Trainingslager mit Primoz Roglic zur Vorbereitung auf die Spanien-Rundfahrt (Vuelta) 2020, in die der Slowene als Titelverteidiger ging. „Roglic sah nur die Werte, die Vingegaard trat, und da sagte er ihm, dass der damit auch eine Grand Tour gewinnen könne“, erzählte der Sportliche Leiter Artur van Dongen dem Sportbuzzer. 2021 sprang Vingegaard für den gestürzten Roglic in die Bresche und wurde Tour-Zweiter. Im Jahr darauf gewann er.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wenn er dann beteuert, dass er nichts nehme, was er nicht unbesorgt auch seiner Tochter geben würde, ist man geneigt, ihm zu glauben. Denn Zweifel am Zustandekommen seiner Leistungen kamen während dieser Tour auf. Zu viele Bergrekorde brachen er und Pogacar bei ihrem Duell. Bei einer Pressekonferenz erklärte Vingegaard: „Ich nehme keine Drogen.“ Nicht einmal die zwar umstrittenen, aber nicht verbotenen Kraftmacher wie Ketone oder Schilddrüsenhormone gehörten zu seinem Menü, erklärten Plugge und der Athlet, der überraschend bekannt gab, vom 26. August bis 17. September die Vuelta bestreiten zu wollen.