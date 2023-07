Poels gewinnt 15. Etappe - Vingegaard verteidigt Gelbes Trikot

Wout Poels hat die letzte Bergankunft der 110. Tour de France für sich entschieden. Der Niederländer gewann am Sonntag die 15. Etappe über 179 Kilometer von Les Gets nach Saint-Gervais am Mont Blanc als Solist. Zweiter wurde der Belgier Wout van Aert vor dem Franzosen Mathieu Burgaudeau. Die Favoriten erreichten das knapp 1400 Meter hoch gelegene Ziel mit knapp sechs Minuten Rückstand.

In der Gesamtwertung verteidigte Jonas Vingegaard sein nach der sechsten Etappe übernommenes Gelbes Trikot einmal mehr erfolgreich. Der Titelverteidiger aus Dänemark liegt nach mehr als zwei Dritteln der Tour weiter zehn Sekunden vor dem zweimaligen Champion Tadej Pogacar aus Slowenien.

Am Montag bietet der zweite Ruhetag den Profis die Gelegenheit, sich von den Strapazen in den Alpen zu erholen. In der Regel setzen sich die Fahrer für maximal zwei Stunden zu einer lockeren Ausfahrt aufs Rad, lassen sich von Physiotherapeuten behandeln, nehmen Medientermine wahr und empfangen Familienbesuch.