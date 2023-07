Zimmermann verpasst ersten deutschen Etappensieg seit 2021 haarscharf

Beinahe hätten die deutschen Radsport-Fans bei der Tour de France endlich wieder jubeln dürfen. Seit der zwölften Etappe bei der Tour 2021, als Nils Politt gewann, gab es keinen deutschen Etappensieger mehr. Im Zielsprint konnte das am Dienstag auch Georg Zimmermann nicht ändern. Auf der zehnten Etappe von Vulcania nach Issoire attackierte er aus einer Ausreißergruppe heraus zu früh und musste sich im Zielsprint noch dem Spanier Pello Bilbao geschlagen geben.

Knapp einen Kilometer vor dem Ziel startete Zimmermann einen Angriff, wurde aber noch von Bilbao überholt. 131 Kilometer vor dem Ziel hatte sich Zimmermann in eine Ausreißergruppe eingereiht. Bis zum Schluss war er in der Spitze dabei. Nach seinem sensationellen Etappensieg bei der Critérium du Dauphiné Anfang Juni feierte Zimmermann, der zum dritten Mal an der Frankreich-Rundfahrt teilnimmt, seine bisher beste Tour-Platzierung. 2022 war er ebenfalls auf der zehnten Etappe Sechster geworden.

Zimmermann: „Am größten Ziel meiner Karriere vorbeigeschrammt“

„Momentan fällt es mir extrem schwer, das einzuordnen“, sagte der 25-Jährige vom Team Intermarché-Circus-Wanty nach „Man darf eigentlich bei der Tour de France keine Chancen liegen lassen, weil es super schwer ist, irgendwie in die Situation zu kommen, dass man etwas abstauben kann. Von daher überwiegt jetzt eher, dass ich um zwei, drei Meter am größten Ziel meiner Karriere vorbeigeschrammt bin, als dass ich mich über Platz zwei und meine guten Beine freuen kann.“

Im Gesamtklassement änderte sich am Dienstag nichts, Jonas Vingegaard führt weiterhin mit Am Mittwoch dürften auf der elften Etappe die Sprinter gute Karten haben. Nach einem hügeligen Beginn auf den 179,8 Kilometern zwischen Clermont-Ferrand und Moulins wird es in Richtung Ziel deutlich flacher.