Fünf Kandidaten als Ancelotti-Nachfolger bei Real gehandelt – Nagelsmann als „riskante Alternative“

Real Madrid hat ein Jahr Zeit für die Trainer-Suche. Am Mittwoch bestätigte der Präsident des brasilianischen Fußballverbandes, dass der aktuelle Coach der Königlichen, Carlo Ancelotti, die Madrilenen nach der kommenden Saison verlässt und die „Selecao“ übernimmt. Eine Verlängerung des auslaufenden Real-Vertrags ist damit offenbar vom Tisch. Stattdessen müssen die „Königlichen“ nach einem Nachfolger fahnden – und laut Mundo Deportivo rücken fünf Kandidaten in den Fokus.

Allen voran wird Xabi Alonso von Bayer Leverkusen gehandelt. Der 41 Jahre alte ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler sei bei seinem Ex-Klub die „Konsensoption“. Alonsos Vertrag in Leverkusen läuft am Saisonende aus. Nach Startschwierigkeiten führte er die Werkself in der vergangenen Spielzeit noch auf Platz sieben und scheiterte im Europa-League-Halbfinale nur knapp an seinem ehemaligen Trainer José Mourinho und der AS Rom.

Neben Alonso bringt Mundo Deportivo auch den Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei Real ins Spiel. Nach dem 35-Jährigen sollen die „Königlichen“ schon einmal die Fühler ausgestreckt haben, als er noch die TSG Hoffenheim trainierte. Nach zwei Engagements bei RB Leipzig und in München steht Nagelsmann aktuell ohne Job da und wäre auf dem Markt der vereinslosen Trainer eine der namhaftesten Möglichkeiten. In dem Bericht wird er als „die gewagte Alternative“ betitelt, wohl auch wegen seines vergleichsweise noch jungen Alters.

Raúl oder Arbeloa als interne Lösung

Auch eine interne Lösung könnte ein realistisches Szenario werden. Wie schon in der Vergangenheit könnte Real erneut auch auf den Trainer der B-Mannschaft als Thronfolger setzen – schließlich sitzt dort aktuell eine echte Klub-Ikone auf dem Trainerstuhl: Ex-Stürmer Raúl. Der 46-Jährige trainiert „Real Madrid Castilla“ inzwischen seit 2019 und dürfte früher oder später den nächsten Schritt anpeilen. Allerdings habe man laut des Berichts Zweifel daran, dass Raúl einen ausreichend ausgeprägten Spielstil verantworten würde. Mehr Hoffnungen setze man da schon auf Alvaro Arbeloa, der bisher nur die U19 des Vereins trainiert – das aber überaus erfolgreich mit mehreren Titeln. Das Manko für den anderen verdienten Ex-Profi: An Erfahrung im Herrenbereich fehlt es ihm ebenso wie Raúl.

Vor diesem Hintergrund bringt die Zeitung auch einen fünften Kandidaten ins Spiel, der alle Risiken der anderen Trainer nicht mitbringen würde: Zinedine Zidane hat in zwei Amtszeiten auf der Madrider Trainerbank bewiesen, dass er das nötige Format hat. Drei Champions-League-Titel und zwei Meisterschaften sprechen Bände. Seit seinem letzten Abschied 2021 ist er vereinslos. Damals kam es allerdings zum Zwist mit Klubboss Florentino Perez. Dem Bericht zufolge habe sich das Verhältnis jedoch wieder verbessert und man würde Zidane wohl mit offenen Armen für eine dritte Amtszeit empfangen – sofern sich der 51-Jährige dies vorstellen könnte.