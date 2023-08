Lopetegui verlässt Wolverhampton kurz vor Saison-Start

Kommunen müssen Kapazitäten ausbauen

Volle Unterkünfte für Flüchtlinge in Kiel: So ist die Lage in der Arkonastraße

In den Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein wird es eng. Die Kommunen müssen ihre Kapazitäten ausbauen. Allein der Stadt Kiel wurden in der ersten Jahreshälfte mehr als 850 Menschen zugewiesen. Ein Besuch in der Unterkunft in der Arkonastraße.