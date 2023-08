HSV verstärkt sich mit polnischem Mittelfeldspieler

Neuzugang für den Hamburger SV: Der Zweitligist hat den defensiven Mittelfeldspieler Lukasz Poreba vom französischen Erstligisten RC Lens bis zum Ende der Saison ausgeliehen. „Dank seiner Qualitäten im Spiel mit und gegen den Ball wird er uns im Mittelfeld auf der Sechserposition verstärken und den Konkurrenzkampf im Team erhöhen“, wurde Profifußball-Direktor Claus Costa in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung zitiert.

Der 23-Jährige soll Stammspieler Jonas Meffert vertreten und herausfordern. Poreba war im Sommer 2022 von Zaglebie Lubin zum RC Lens gewechselt. Für die Franzosen kam Poreba dabei nur auf zwölf Pflichtspiele in der ersten Mannschaft.

Benes ist zurück im HSV-Training

Mittelfeldspieler Laszlo Benes steht dem HSV derweil nach überstandenem Infekt wieder zur Verfügung. Das gab der ehemalige Bundesliga-Dino am Mittwoch bekannt, nachdem der 25-Jährige das Training wieder aufgenommen hatte. Der Slowake war beim 1:0 im Nordduell bei Hannover 96 am Samstag angeschlagen daheim geblieben. In der noch jungen Saison in der 2. Liga zählte Benes bisher zu den besten HSV-Spielern. In drei Partien gelangen ihm vier Treffer und zwei Vorlagen.