Leverkusen verstärkt Offensive mit Southampton-Star Tella

Knapp 58 Millionen Euro investierte Bayer Leverkusen in der bisherigen Transferphase in neue Spieler. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kommen 23 weitere Millionen jetzt noch zu den Ausgaben der „Werkself“ in diesem Sommer hinzu. Der Bundesliga-Klub gab am Sonntagvormittag bekannt, dass man sich die Dienste von Nathan Tella, der noch bis 2025 bei Premier-League-Absteiger FC Southampton unter Vertrag stand, gesichert hat. Der Außenspieler erhält bei Bayer einen Kontrakt bis 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 19 auflaufen.

Der schnelle Rechtsaußen soll bei Bayer den Abgang von Moussa Diaby (wechselte für 55 Millionen Euro zu Aston Villa) kompensieren. „Wir haben einen schnellen und torgefährlichen Außenspieler bekommen, der bereits ein Stück Erfahrung mitbringt, aber immer noch Entwicklungspotenzial hat“, wird Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in der Klub-Mitteilung zitiert. „Nathan verleiht unserer Offensive zusätzliche Variabilität, mit seinem Tempo und seiner fußballerischen Qualität wird er eine Bereicherung unserer Mannschaft sein.“

Tella, dessen Marktwert laut Angaben des Datenportals transfermarkt.de bei 18 Millionen Euro liegt, hatte Teile seiner Jugend-Ausbildung beim FC Arsenal verbracht, ehe er zum FC Southampton wechselte und dort den Sprung zu den Profis schaffte. In der vergangenen Saison stieg er mit den „Saints“ in die zweite englische Liga ab. „Vor allem aber die Leverkusener Mannschaft ist natürlich der Grund für meine Entscheidung“, erklärt Tella: „Das ist ein beeindruckendes Team, das es in der Vorsaison bis ins Halbfinale der Europa League geschafft hat. Ich habe große Lust darauf, diesen Weg mit Bayer 04 fortzusetzen.“

Bayer Leverkusen: Transfer-Sommer mit punktuellen Verstärkungen

Leverkusen hatte in der Sommer-Wechselfrist bereits mit einigen Transfers aufhorchen lassen. So verstärkten Victor Boniface (kam für 20,5 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise), Granit Xhaka (15 Millionen, FC Arsenal), Jonas Hofmann (10 Millionen, Gladbach), Arthur (7 Millionen, América), Matej Kovar (5 Millionen, Manchester United) und Alejandro Grimaldo (ablösefrei, Benfica) den Kader von Cheftrainer Xabi Alonso. Zudem wurde am vergangenen Sonntag die einjährige Leihe von Rechtsverteidiger Josip Stanisic (FC Bayern) fixiert.