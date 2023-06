Ex-Welttorhüter Mendy wechselt nach Saudi-Arabien

Es ist soweit: Nach den Transfers von Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und Co. in die saudische Pro League folgt nun auch der erste Weltklasse-Torhüter. Edouard Mendy verlässt den FC Chelsea und schließt sich dem saudischen Klub Al-Ahli an. Dies teilten sowohl die Blues als auch Mendys neuer Klub am Mittwochabend mit. Der FIFA-Welttorhüter von 2021 erhält bei seinem neuen Arbeitgeber laut Medienberichten einen Vertrag bis 2026. Die Ablöse soll rund 18 Millionen Euro betragen.

Nach den Transfers von N’Golo Kanté zu Al-Ittihad und Kalidou Koulibaly zu Al-Hilal ist der 31-Jährige bereits der dritte Chelsea-Star, der seinen Weg in die Saudi-Liga findet. Mit Hakim Ziyech könnte zudem ein weiterer folgen.

Mendy war 2020 für 24 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Chelsea gewechselt. Für den Premier-League-Klub absolvierte er insgesamt 105 Spiele, in denen er sein Tor 49 Mal sauber hielt. 2021 gewann er unter seinem damaligen Trainer Thomas Tuchel die Champions League.