Transfer perfekt: Lindström wechselt von Frankfurt zur SSC Neapel

Eintracht Frankfurt muss in Zukunft auf Offensivspieler Jesper Lindström verzichten. Wie der Bundesliga-Klub am Dienstag bekanntgab, wechselt der 23-Jährige zum italienischen Meister SSC Neapel. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks erhält die SGE dafür eine Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro. “Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung. Der Titelgewinn in der Europa League, das Erreichen des DFB-Pokalfinales und nicht zuletzt viele besondere Momente in der Bundesliga wird er immer mit der Eintracht verbinden und umgekehrt”, erklärte Sportvorstand Markus Krösche.

Interesse an dem 23 Jahre alten dänischen Nationalspieler hatte neben Neapel auch der italienische Spitzenklub Juventus Turin bekundet. Lindström war vor zwei Jahren von Bröndby IF nach Frankfurt gekommen und hatte seither in 80 Pflichtspielen 14 Tore und 14 Vorlagen beigesteuert. 2022 gewann er mit den Hessen die Europa League.

SGE lehnt wohl zweites Angebot für Kolo Muani ab

Die Verhandlungen mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain um den Transfer von Ausnahmestürmer Randal Kolo Muani dauern derweil noch an. Einem Bericht von Sky zufolge soll der Bundesligist auch das zweite Angebot für den Kolo Muani, das bei 80 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen gelegen haben soll, abgelehnt haben. Der 24 Jahre alte Stürmer, der im vergangenen Sommer ablösefrei von Ligue-1-Klub FC Nantes kam, bestritt in der neuen Saison vier Pflichtspiele, hat bisher drei Tore erzielt und besitzt bei der SGE noch einen Vertrag bis 2027.