Transfer fix: Real Madrid verpflichtet Chelsea-Torwart Kepa auf Leihbasis

Der spanische Torwart Kepa Arrizabalaga verlässt den FC Chelsea und wechselt für diese Saison leihweise zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Dies teilte der spanische Rekordmeister am Montag mit. Zu einer möglichen Kaufoption für Kepa machte Real keine Angaben. Der Vertrag des Torhüters bei den Londonern läuft noch bis 2025.

In Madrid darf Kepa in den kommenden Monaten auf reichlich Spielzeit hoffen. Real-Stammtorwart Thibaut Courtois hat sich kürzlich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird darum längere Zeit ausfallen. Auch der FC Bayern hatte zuletzt Interesse an einer Verpflichtung des 28 Jahre alten Spaniers signalisiert und wollte diesen laut Vorstandschef Jan-Christian Dreesen eigentlich als Zugang präsentieren - bis Kepa sich für Real entschieden habe. Die Madrilenen wollen den Keeper ihrer Mitteilung zufolge am Dienstag als Zugang vorstellen.

Auch FC Bayern hatte Interesse an Kepa

Weil Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach seinem Ende des vergangenen Jahres erlittenen Unterschenkelbruch noch nicht wieder ganz fit ist, schauen sich die Münchener derzeit nach einem weiteren Schlussmann um. Mit Yann Sommer (zu Inter Mailand) und Alexander Nübel (zum VfB Stuttgart verliehen) haben zwei potenzielle Neuer-Vertreter den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer bereits verlassen.

Kepa war 2018 für eine kolportierte Ablösesumme von 80 Millionen Euro vom baskischen Klub Athletic Bilbao nach London gewechselt und damit zum bislang teuersten Torwart überhaupt avanciert. Bei den „Blues“ war der Spanier nicht immer gesetzt, in der vergangenen Saison hatte er mit 29 Premier-League-Einsätzen jedoch den Status der Nummer eins. Mit Chelsea gewann er jeweils einmal die Europa League (2019), die Champions League (2021), den UEFA-Supercup (2021) und die Klub-Weltmeisterschaft (2022).

Für ein Kuriosum sorgte Kepa im Februar 2019, als er im englischen Ligapokal eine vom damaligen Chelsea-Trainer Maurizio Sarri beabsichtigte Auswechselung verweigerte. Der Klub belegte den Schlussmann im Anschluss mit einer Geldstrafe in Höhe eines Wochengehalts (laut Medien etwa 220.000 Euro).