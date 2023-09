Kolo Muani wechselt doch zu PSG – Frankfurt kassiert Rekordsumme

Die Transfer-Saga um Stürmer Randal Kolo Muani ist beendet: Wie Eintracht Frankfurt in der Nacht von Freitag auf Samstag mitteilte, ist der Wechsel des neunmaligen französischen Nationalspielers von zum französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain nach langem Hin und Her perfekt. Der 24-Jährige unterschreibt bei PSG einen Vertrag bis 2028. Über die finanziellen Modalitäten des Deals klärten die Frankfurter überraschend offen auf. „Für den Stürmer wird eine Rekordablösesumme von 95 Millionen Euro fällig. Die Entscheidung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der Eintracht Frankfurt Fußball AG einstimmig gefällt“, heißt es in einer Klub-Mitteilung. Damit ist Kolo Muani der teuerste Verkauf der SGE-Klubgeschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wechsel des Angreifers hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Am Dienstag hatte Kolo Muani beim Pay-TV-Sender Sky öffentlich um eine Freigabe für einen Transfer gebeten, einen Tag später das Training seines Klubs geschwänzt. Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche hatte dies verärgert zur Kenntnis genommen und als „eine Reaktion, die falsch ist“ deklariert. Am Freitagabend schien der Deal dann zu platzen – so hieß es laut Berichten, doch er kam doch noch zustande.

Kolo Muani war im vergangenen Sommer ablösefrei von Ligue-1-Klub FC Nantes in die Mainmetropole gewechselt. Dort etablierte er sich mit 26 Toren und 17 Vorlagen in 50 Pflichtspielen unmittelbar zu einer wichtigen Stütze des Teams. Auch in den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison hatte er jeweils von Beginn an auf dem Platz gestanden und drei Treffer beigesteuert. Im Playoff-Rückspiel der Conference League am Donnerstagabend gegen Levski Sofia (2:0) war er dann allerdings schon nicht mehr dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Während seiner Zeit bei der SGE wurde Kolo Muani zudem französischer Nationalspieler, fuhr mit zur WM in Katar und erreichte mit der „Équipe Tricolore“ das Finale, das im Elfmeterschießen gegen Argentinien verloren ging.