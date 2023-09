Verstärkung für die linke Seite: Eintracht verpflichtet Nkounkou

Conference-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt hat Verstärkung für die linke Außenbahn geholt. Der sechsmalige französische U21-Nationalspieler Niels Nkounkou wechselt von der AS St. Etienne zum hessischen Bundesligisten. Das gaben die Frankfurter am Freitag bekannt. Der 22-Jährige unterschrieb am Main einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme, die der Europa-League-Sieger von 2022 an den Zweitligisten aus Frankreich überweist, soll sieben bis acht Millionen Euro exklusive etwaiger Bonuszahlungen betragen.

Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung sagt in der Mitteilung: „Wir hatten Niels Nkounkou bereits die gesamte Rückrunde der vergangenen Saison im Blickfeld und freuen uns, dass es uns gelungen ist, ihn für die Eintracht und unseren Weg zu gewinnen.“ Er sei ein „hochtalentierter Spieler, der durch seine Dynamik, Durchsetzungskraft und Zielstrebigkeit besticht. Insbesondere auf seiner Position werden diese Elemente unser Spiel bereichern“, schwärmte Hardung vom Neuzugang, der langfristig die noch immer nicht wirklich gefundene Nachfolge des schon im Vorjahr abgewanderten Filip Kostic antreten soll. Nun konkurriert er mit Ex-Nationalspieler Philipp Max um einen Stammplatz.

Nkounkou sammelte nach seiner Ausbildung bei Olympique Marseille bereits einige Auslandserfahrungen. In England spielte er beim Premier-League-Klub FC Everton, danach beim belgischen Erstligisten Standard Lüttich und in der darauffolgenden Saison bei Cardiff City in der zweithöchsten englischen Liga.