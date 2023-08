Nach Kreuzbandriss von Fofana: Chelsea holt weiteren Innenverteidiger

Neue Abwehrkante für die „Blues“: Der französische Nationalspieler Axel Disasi wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Chelsea. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger kommt von der AS Monaco zum Premier-League-Zwölften der vergangenen Saison. Das gaben beide Vereine am Freitag bekannt. Disasi unterschrieb demnach einen Vertrag über sechs Jahre an der Stamford Bridge. Nach Informationen des Senders Sky Sports bezahlen die Londoner umgerechnet rund 45 Millionen Euro an Monaco.

Auch Manchester United und Newcastle United galten zuvor als Interessenten. Mit der Verpflichtung reagiert Chelsea auf den langfristigen Ausfall von Wesley Fofana, der sich nach einer Kreuzbandverletzung einer Operation unterziehen muss.

Der 1,90 Meter groß gewachsene Disasi hat 130 Einsätze in der französischen Ligue 1 absolviert. Für die französische Nationalmannschaft gab er bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Katar sein Debüt, für die er erst kurzfristig nachnominiert worden war.