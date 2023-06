Gladbach gibt Millionen-Angebot für Stürmer Honorat ab

Borussia Mönchengladbach treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran. Nach Angaben der L‘Equipe hat der Bundesliga-Klub ein erstes Angebot für Stürmer Franck Honorat vom französischen Erstligisten Stade Brest abgegeben. Die Offerte soll rund neun Millionen Euro betragen, dem derzeitigen Klub des 26-Jährigen jedoch noch zu gering sein. Dem Bericht zufolge sollen die Verhandlungen in den kommenden tagen fortgesetzt werden.

Honorat, um den sich die Borussia bereits im vergangenen Sommer bemüht hatte, steht in Brest noch bis 2026 unter Vertrag. Der einstige französische Jugend-Nationalspieler ist vornehmlich auf dem rechten Flügel zu Hause und bestritt bislang 134 Spiele in der Ligue 1. Dabei gelangen ihm 25 Tore und 19 Vorlagen. In der abgelaufenen Spielzeit brachte er es auf sechs Treffer und fünf Assists in 33 Einsätzen.

Gladbach: Weigl bislang Top-Einkauf des Sommers

Teuerster Sommer-Zugang der Gladbacher ist der zuvor ausgeliehene Julian Weigl, der für gut sieben Millionen Euro fest von Benfica Lissabon verpflichtet wurde. Zudem stießen Abwehr-Talent Fabio Chiarodia (Werder Bremen/zwei Millionen), Robin Hack (Arminia Bielefeld/eine Million), Grant Leon Ranos (FC Bayern II/ablösefrei) und Lukas Ulreich (Hertha BSC II/ablösefrei) neu zum Team.

Wie viel finanzieller Spielraum der Borussia bis zum Ende der Wechselfrist am 1. September zur Verfügung steht, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob ein lukratives Angebot für Mittelfeldspieler Manu Koné eingeht. Der französische U21-Nationalspieler zog sich bei der U21-EM zuletzt jedoch eine Knieverletzung zu und droht, für unbestimmte Zeit auszufallen. Eine längere Zwangspause könnte potenzielle Interessenten abschrecken.