PSG legt offenbar erstes Angebot für Kolo Muani vor – Krösche reagiert

Das Werben von Paris Saint-Germain um Stürmer Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt nimmt offenbar weiter an Fahrt auf. Nachdem es zuletzt bereits geheißen hatte, dass der französische Nationalstürmer mit dem Top-Klub aus seinem Heimatland eine mündliche Einigung über ein künftiges Engagement erzielt habe, soll PSG der Eintracht nun zeitnah ein konkretes Angebot unterbreiten.

Dieses wird in französischen Medien auf 70 Millionen inklusive etwaiger Bonuszahlungen geschätzt. Angreifer Hugo Ekitike, dem wohl angeboten wurde, im Rahmen des Transfers nach Deutschland zu wechseln, soll demnach kein Bestandteil in der Offerte sein. Der 21-Jährige, der in den PSG-Planungen keine große Rolle spielt, hat diese Möglichkeit bislang abgelehnt.

SGE-Schmerzgrenze für Kolo Muani bei 100 Millionen Euro?

„Der Stand bei Kolo Muani hat sich für uns nicht verändert. Es liegt nach wie vor bei uns kein Angebot für ihn auf dem Tisch“, sagte Sportvorstand Markus Krösche der Bild am Samstag. „Wir haben weiter keine Intentionen, ihn abzugeben. Es gibt auch keinen Grund, warum er gegen Darmstadt nicht auflaufen sollte.“

Der 24-jährige Kolo Muani ist noch bis 2027 an die Frankfurter gebunden. Bislang zeigten die Hessen keinerlei Interesse daran, ihren Star in diesem Sommer ziehen zu lassen. Sollte jedoch ein Angebot in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro eingehen, würde der Conference-League-Teilnehmer wohl ins Nachdenken geraten. Die Transferfrist endet in knapp zwei Wochen. Die Eintracht startet am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 in die Bundesligasaison.