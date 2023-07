Bericht: PSG nimmt Mega-Angebot für Mbappé an

Im Transfer-Poker um Stürmer-Star Kylian Mbappé mischt offenbar auch der saudische Erstligist Al-Hilal mit. Mehrere Medien berichteten am Montag von einem Rekord-Angebot von 300 Millionen Euro, das der Verein aus dem Wüstenstaat offiziell bei Paris Saint-Germain eingereicht haben soll. Und: Nach Sky-Informationen soll der französische Branchenprimus die Mega-Offerte nun angenommen haben. Demnach soll Al-Hilal sogar bereit sein, ein weitaus üppigeres Paket für den Angreifer zu schnüren. So soll Mbappé angeblich ein Jahresgehalt in Höhe von 700 Millionen Euro für die kommende Saison winken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zuletzt hatten sich die Fronten zwischen dem 70-maligen französischen Nationalspieler und PSG zunehmend verhärtet. Mbappé würde seinen bis 2024 gültigen Vertrag in Paris gerne erfüllen, um am Saisonende ablösefrei wechseln zu können. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi lehnt dies strikt ab und pocht entweder auf eine Ausweitung des Mbappé-Kontrakts oder auf einen Verkauf in der laufenden Transfer-Phase, um noch eine angemessene Ablösesumme einzustreichen. Der Stürmer sei Berichten zufolge gar bereit, ein Jahr auf Bank oder Tribüne zu verbringen und seinen Vertrag bis zum Ablauf abzusitzen.

Die Zeichen stehen nun aber mehr und mehr auf vorzeitiger Trennung: Für die Werbetour seines Klubs nach Japan und Südkorea wurde Mbappé schon gar nicht mehr berücksichtigt, absolviert seine Einheiten Medienberichten zufolge in einer „Trainingsgruppe 2″ am PSG-Campus. Sollte es Mbappé tatsächlich für die kolportierte Summe nach Saudi-Arabien verschlagen, wäre dies gleichbedeutend mit einem Rekord. Der bislang teuerste Transfer im Profifußball war der Wechsel des Brasilianers Neymar 2017 vom FC Barcelona nach Paris. Damals hatte die Ablösesumme 222 Millionen Euro betragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Poker um Kylian Mbappé: Auch FC Chelsea gehört wohl zum Kreis der Interessenten

Mbappé war indes 2017 für 180 Millionen Euro von AS Monaco zu PSG gewechselt, hatte seither 260 Pflichtspiele für den französischen Hauptstadtklub absolviert, in denen ihm 212 Tore und 98 Vorlagen gelangen. Mit Paris gewann er in dieser Zeit unter anderem fünfmal die nationale Meisterschaft und dreimal den Pokal. 2018 wurde er mit Frankreich zudem Weltmeister.

Als größter Mbappé-Interessent gilt Spaniens Rekordmeister Real Madrid. In einigen Medien wurde bereits über einen Vorvertrag des Stürmers bei den Königlichen spekuliert. Real hat das dem Vernehmen nach allerdings dementiert. Sein Interesse an dem Superstar hat auch der FC Chelsea bekundet, wie der französische Sender RMC Sport berichtete. Ein Angebot gebe es zwar noch nicht, wohl aber Erkundigungen. Demnach soll sich auch ein zweiter Klub aus der Premier League mit der Personalie beschäftigen. Die Offerte von Al-Hilal wird aber nur schwer zu überbieten sein.