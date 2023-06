VfL Wolfsburg verstärkt sich mit tschechischem Nationalspieler Cerny

Der VfL Wolfsburg hat sich mit dem tschechischen Nationalspieler Vaclav Cerny verstärkt. Wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten, erhält der Flügelstürmer einen Vierjahresvertrag. Der 25-Jährige kommt vom niederländischen Ertsligisten FC Twente Enschede, an den er eigentlich noch bis 2025 gebunden war. Spekulationen zufolge soll die Ablösesumme zwischen sieben und neun Millionen Euro betragen.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Vaclav für den VfL Wolfsburg und unseren Weg entschieden hat. Er ist ein sehr torgefährlicher Spieler, der in Enschede seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat und mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende ist“, sagte VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz: „Wir sind überzeugt, dass er in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann und eine wichtige Verstärkung für unsere Offensive sein wird.“

Cerny mit bärenstarker Saison bei Twente

Cerny, der 2021 von Ajax Amsterdam nach Enschede gekommen war, zeigte in der abgelaufenen Saison bärenstarke Leistungen. In 41 Pflichtspiel-Einsätze erzielte er insgesamt 15 Tore und legte 13 weitere Treffer auf. Das Portal transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert derzeit auf acht Millionen Euro. „Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt. Es ist schon immer mein Traum gewesen, hier zu spielen und ich bin sehr glücklich darüber, in der nächsten Saison das Trikot des VfL Wolfsburg tragen zu dürfen“, sagte der elfmalige Nationalspieler.

Cerny ist nach den beiden Innenverteidigern Cedric Zesiger und Moritz Jenz der dritte Zugang der Wolfsburger.