Alvarez-Transfer vor Abschluss: Premier League statt BVB oder Bayern

Der in diesem Sommer auch beim FC Bayern und Borussia Dortmund als Zugang gehandelte Édson Álvarez ist künftig offenbar in der englischen Premier League zu Hause. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Montagmittag twitterte, werde der Mittelfeldspieler von Ajax Amsterdam „in den kommenden 24 Stunden“ nach London fliegen, um einen Vertrag bei Conference-League-Sieger West Ham United zu unterschreiben. Die beiden Klubs haben sich demnach mündlich auf eine Ablöse in Höhe von rund 40 Millionen Euro für den 25-Jährigen geeinigt.

Álvarez galt nach dem Wechsel von Jude Bellingham zu Real Madrid schnell als primäres Transferziel des BVB. Doch das Interesse des deutschen Vizemeisters an dem mexikanischen Nationalspieler erkaltete offenbar zusehends. Inzwischen hat die Borussia den bisherigen Wolfsburger Felix Nmecha und Marcel Sabitzer vom FC Bayern für die Mittelfeldzentrale verpflichtet.

FC Bayern: Sechser-Frage weiter unbeantwortet

In München sind die Pläne für die künftige Besetzung der Sechser-Position hingegen unklar. Die angestrebte Verpflichtung von Declan Rice, der zum FC Arsenal ging und bei West Ham nun wohl von Álvarez ersetzt wird, scheiterte. Trainer Thomas Tuchel machte zuletzt klar, dass ihm ein vornehmlich defensiv orientierter Spielertyp für diese Rolle fehle. Mit Álvarez ist nun eine potenzielle Option offenbar vom Markt.