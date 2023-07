Zweiter Sommer-Transfer fix: Felix Nmecha wechselt zum BVB

Borussia Dortmund hat nach Ramy Bensebaini seinen zweiten Sommer-Neuzugang verpflichtet. Wie der BVB am Montag mitteilte, schließt sich Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg den Westfalen zur neuen Saison an. Der 22-Jährige Mittelfeldspieler hat bei den Dortmundern einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit der Verpflichtung von Nmecha reagiert der BVB auf den Abgang von Jude Bellingham, der zu Real Madrid wechselt. Berichten zufolge soll Sportdirektor Sebastian Kehl allerdings die Verpflichtung eines weiteren Mittelfeldspielers anpeilen, um den 19 Jahre alten Engländer bestmöglich zu ersetzen. Ein oft gehandelter Kandidat ist laut Medien Edson Alvarez von Ajax Amsterdam, der Deal soll Berichten zufolge allerdings aufgrund zu hoher Ablöseforderungen seitens der Niederländer gescheitert sein.

Nmecha dürfte von den BVB-Fans allerdings nicht mit offenen Armen empfangen werden. In der jüngeren Vergangenheit veröffentlichte der DFB-Jungstar immer wieder brisante Beiträge auf seinem Instagram-Kanal, die den Eindruck erweckten, dass der streng gläubige Christ homophob und transfeindlich sein könnte. Zuletzt forderte ein großer Teil der schwarz-gelben Anhängerschaft den BVB auf, Abstand von einer möglichen Verpflichtung zu nehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der in Hamburg geborene Nmecha zog mit seiner Familie im Alter von sieben Jahren nach England, wo er in der Jugendakademie von Manchester City fußballerisch ausgebildet wurde. 2021 erfolgte der Wechsel nach Wolfsburg. Für die „Wölfe“ kam Nmecha, der laut Transfermarkt.de einen Marktwert von 15 Millionen Euro hat, bisher 50-mal zum Einsatz (drei Tore, sieben Vorlagen). In der abgelaufenen Saison stand er wettbewerbsübergreifend in 32 Spielen auf dem Platz. Im März feierte er bei der 2:3-Niederlage gegen Peru sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Die zurückliegenden Länderspiele im Juni verpasste er verletzungsbedingt.