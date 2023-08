ManCity-Profi wechselt zu Ronaldo-Klub nach Saudi-Arabien

Die Saudi Pro League lässt im Werben um europäische Top-Stars nicht locker. Am Donnerstag hat Al-Nassr den fünften Profi in diesem Sommer aus Europa losgeeist: Aymeric Laporte kommt von Champions-League-Sieger Manchester City zum Klub von Cristiano Ronaldo und Sadio Mané. Der Triple-Sieger aus dem englischen Nordwesten kassiert Berichten zufolge rund 30 Millionen Euro Ablöse. Spaniens Nationalspieler Laporte unterschreibt bei Al-Nassr bis 2027.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laporte hatte sich schon am Mittwoch von den ManCity-Fans verabschiedet. Er bedankte sich für „fünfeinhalb unvergessliche Jahre“, so die Mitteilung. „Zahlreiche Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen.“ Bei Al-Nassr trifft Laporte nun auf Ronaldo, Mané, Marcelo Brozovic, Seko Fofana und Otavio. Al-Nassr ist mit zwei Niederlagen überaus schlecht in die neue Spielzeit der Saudi Pro League gestartet.

Laporte zuletzt nur noch Ersatz

Bei Manchester City, wo Laporte 2018 für 65 Millionen Euro Ablöse von Athletic Bilbao hinwechselte, war der 29-Jährige zuletzt nur noch Ergänzungsspieler. Sieben Innenverteidiger standen vor Laportes Abgang im Kader der „Sky Blues“. Zu Saisonbeginn setzte Trainer Pep Guardiola in seinen ersten drei Startformationen auf Nathan Aké, Ruben Dias, Rekordzugang Josko Gvardiol oder Manuel Akanji, nicht aber auf Laporte.