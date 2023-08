Alle Sommer-Transfers der Bundesliga-Klubs im Überblick

Kilometerlanger Stau auf der Bundesstraße 76

Mähdrescher fährt in Baustelle in Kiel

Wieder mussten Autofahrer viel Geduld auf der B76 in Kiel aufbringen. Am Montagabend kam es in dem Baustellenbereich an der Friesenbrücke zu einem ungewöhnlichen Unfall. Es gab einen kilometerlangen Stau.