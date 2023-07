Tousart verlässt Hertha BSC und geht zu Stadtrivale Union Berlin

Der brisante Transfer ist perfekt: Wie beide Klubs am Mittwoch bestätigten, verlässt Lucas Tousart Bundesliga-Absteiger Hertha BSC und wechselt innerhalb der Hauptstadt zu Union Berlin. Zur Laufzeit von Tousarts Vertrag machten die „Eisernen“, die in der kommenden Saison erstmals in der Champions League spielen werden, keine Angaben. Die Ablöse soll bei drei Millionen Euro liegen, obwohl der Marktwert des defensiven Mittelfeldspielers laut des Portals transfermarkt.de derzeit dreimal so hoch geschätzt wird.

Tousart wurde in der Union-Mitteilung wie folgt zitiert: „Der Weg und der Erfolg von Union in den vergangenen Jahren sind sehr bemerkenswert und ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich gehe davon aus, dass ich mich schnell im Verein einleben und zum Erfolg von Union beitragen kann.“ Oliver Ruhnert, Geschäftsführer der Köpenicker, fügte hinzu: „Lucas ist ein gestandener Spieler mit viel Erfahrung, sowohl national als auch international. Ein Spieler seiner Qualität ist für jede Mannschaft ein Gewinn.“

Über seinen Abschied von der Hertha sagte Tousart laut Mitteilung seines bisherigen Klubs: „Hertha BSC war meine erste Station außerhalb meiner Heimat. Der ganze Klub hat mich von Anfang an willkommen geheißen und mich immer unterstützt.“ Sportdirektor Benjamin Weber äußerte: „Lucas hat sich immer für das Trikot mit der Fahne auf der Brust aufgeopfert und immer alles für den Verein, unsere Mannschaft und die Fans gegeben. Auch deshalb haben wir jetzt seinem Wechselwunsch zugestimmt und möchten ihm alles Gute wünschen.“

Der 26 Jahre alte Tousart war 2020 für eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro vom französischen Ex-Meister Olympique Lyon zur Hertha gewechselt. Er bestritt für die „Alte Dame“ wettbewerbsübergreifend 96 Partien, in denen ihm neun Treffer und fünf Assists gelangen. Tiefpunkt seiner bisherigen Zeit in Berlin war der Abstieg in der vergangenen Spielzeit.