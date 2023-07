Leipzig-Boss Eberl erklärt: So ist der Stand bei Gvardiol

Wie geht es mit Joska Gvardiol weiter? Der umworbene Abwehrspieler wird hartnäckig mit einem Transfer zu Manchester City in Verbindung gebracht. Doch offenbar könnte er doch Spieler von RB Leipzig bleiben. Das sagte Sportvorstand Max Eberl am Freitag im Teamhotel des DFB-Pokalsiegers in Bruneck, wo sich der Bundesligist auf die neue Saison vorbereitet. Angesprochen auf die anhaltenden Gerüchte, wonach sich der kroatische Nationalspieler mit Englands Triple-Sieger über einen Transfer in diesem Sommer einig sei, sagte Eberl: „Wie man sieht, er ist hier. Er ist ein Vollprofi, sehr motiviert, er hat Bock.“

Eberl schloss nicht aus, dass Gvardiol, der noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, das Trainingslager doch noch für einen Wechsel nach Manchester verlässt. Doch er machte deutlich, dass RB auf das Geld nicht unbedingt angewiesen sei und man in den Verhandlungen noch keine Übereinkunft erzielt habe. „Es ist so, dass Manchester City verbrieft hat, dass sie ihn haben wollen“, sagte Eberl und ergänzte: „Und ja, Josko hat angedeutet, dass er sich das vorstellen kann. Aber in so einem Prozess gibt es zwei Verhandlungspartner und wir sind noch sehr, sehr weit auseinander.“

Trainer Marco Rose hatte sich am Donnerstag ebenfalls zur Personalie Gvardiol geäußert. „Josko ist Spieler von uns und mein Stand ist, dass er das auch bleibt“, sagte Rose: „Ich weiß nichts von einem Medizincheck. Wenn es einen gegeben hätte, dann wüsste ich das als Cheftrainer.“

Eberl: „Am liebsten wäre uns, das Josko bleibt“

Der 49-Jährige wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass durch den 70-Millionen-Euro-Transfer von Dominik Szoboszlai zum FC Liverpool keine Not bestünde, mit dem Verkauf von Gvardiol Geld einnehmen zu müssen, obgleich eine Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro im Raum steht. „Von dem her sind wir sehr entspannt“, sagte Eberl und betonte: „Am liebsten wäre uns, das Josko bleibt.“