Eintracht und Kolo Muani: Ein Ende mit Schrecken

Die Bundesliga – Eine Frage des Geldes: Ist Bayern finanziell übermächtig?

Der FC Bayern holte elf Meistertitel in Folge und konnte 100 Millionen Euro in einen neuen Star investieren. Für alle anderen Klubs der Bundesliga ist so eine Summe utopisch. Braucht es zahlungskräftige Vereine, die international mithalten können - oder zerstört das den Wettbewerb in der Liga?