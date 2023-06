Zukunft offen: U21-Verteidiger Bisseck kündigt zeitnahe Entscheidung an

Die aktuelle Situation ist für Yann Aurel Bisseck neu. Ausgebildet beim 1. FC Köln, zog es den Innenverteidiger im Sommer zum dänischen Erstligisten Aarhus. Zuvor hatten die Kölner ihr Eigengewächs seit 2019 nach Kiel sowie zu Roda Kerkrade (Niederlande) und Guimaraes (Portugal) ausgeliehen. Dank einer starken Saison unter Uwe Rösler in Dänemark hat sich Bisseck nun aber in den Fokus von Top-Klubs gespielt. Unter anderem ist Champions-League-Finalist Inter Mailand an ihm interessiert.

Der 22-Jährige mit kamerunischen Wurzeln ist von der aktuellen Entwicklung selbst überrascht. „Für mich war meistens in Transferfenstern die Frage, wo es überhaupt noch gute Optionen gibt. Jetzt heißt es, ich sei gut und habe eine tolle Saison gespielt“, sagt Bisseck in einer Medienrunde in Prad am Stilfserjoch (Südtirol), wo er sich gerade mit der deutschen U21-Nationalmannschaft auf die EM (21. Juni bis 8. Juli in Südtirol) vorbereitet. Er „genieße“ die derzeitige „Qual der Wahl“, da auch weitere Klubs an ihm baggern – unter anderem Eintracht Frankfurt. Mit seinem neuen Verein international zu spielen, ist realistisch. „Wenn man mich am Anfang gefragt hätte, als ich nach Dänemark gegangen bin, ob es irgendwann diese Möglichkeit gibt, hätte ich das nicht für möglich gehalten“, sagt Bisseck.

Bisseck: Schnelle Entscheidung „realistisch“

Der Ex-Kölner kündigt an, die Entscheidung bald zu treffen. „Ich möchte meine Zukunft so früh wie möglich klären, um mit freiem Kopf ins Turnier zu gehen. Das ist auch realistisch“, sagt der Innenverteidiger, der mit der U21 unter Trainer Antonio Di Salvo womöglich als Kapitän ins Turnier geht. Bisseck sagt aber auch: „Wenn es bis zum EM-Start nichts wird, dann konzentriere ich mich erstmal auf das Turnier und treffe danach auch eine gute Entscheidung.“

Seine Ziele sind klar. „Mein Weg muss noch nicht aufhören. Ich habe Potenzial und kann noch besser werden. Aber die Verantwortlichen bei den Vereinen, die sich für mich interessieren, werden sich auskennen, ihre Arbeit getan und in meinem Spiel etwas gesehen haben, dass sie überzeugt“, sagt Bisseck selbstbewusst und ergänzt: „Wenn Leute, die eine Menge Spieler auf hohem Level gesehen haben, mir das auch zutrauen, gibt es mir die Überzeugung, dass ich es auch schaffen kann.“