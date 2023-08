Füllkrug: Das erhoffe ich mir vom Transfer zum BVB

Nach seiner Vertragsunterschrift bei Borussia Dortmund hat sich Nationalstürmer Niclas Füllkrug zu den Beweggründen für seinen Transfer von Werder Bremen zum BVB geäußert. „Borussia Dortmund ist ein sehr besonderer Verein. Ich habe mich riesig über das Angebot gefreut, denn der Schritt zu diesem Klub ist genau der, den ich mir gewünscht habe“, wird der 30-Jährige in einer Mitteilung des deutschen Vizemeisters zitiert: „Beim BVB habe ich die Chance, mich als Spieler weiterzuentwickeln und neue Erfahrungen zu sammeln.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Füllkrug, der in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Vereinen aus dem In- und Ausland in Verbindung gebracht worden war, unterschrieb in Dortmund einen Kontrakt bis 2026 und kostet die Borussia dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro. Sein Debüt für den neuen Klub könnte der Angreifer bereits am Freitag geben. Dann geht es für den BVB gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim (20.30 Uhr, DAZN). „Ich brenne auf die Aufgaben, die anstehen und will mit dieser Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein. Das Stadion mit seinen außergewöhnlichen Fans als BVB-Profi zu erleben, kann ich kaum erwarten“, meinte Füllkrug.

Beim BVB erhofft man sich Großes vom neuen Mittelstürmer, der sich mit Sébastien Haller um den Platz in der Angriffsmitte duellieren dürfte und mit seinem DFB-Kollegen Youssoufa Moukoko einen weiteren Rivalen vorfindet. „Wir freuen uns auf diesen positiven Typen, der sich für unseren Klub zerreißen wird. Der BVB hat in drei Wettbewerben ambitionierte Ziele, und wir sind der Überzeugung, mit Niclas noch stärker aufgestellt zu sein“, sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: „Niclas ist ein mitspielender Angreifer, sehr kopfballstark, physisch präsent, er überzeugt in Eins-gegen-Eins-Duellen und ist für seinen Gegenspieler im Zweikampf unangenehm. Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werder erklärt Füllkrug-Verkauf

Bei Werder, wo Füllkrug noch bis 2025 unter Vertrag stand, hinterlässt der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison mit seinem Abgang kurz vor Ablauf der Wechselfrist am Freitagabend eine erhebliche Lücke. Dennoch sah man sich bei den Hanseaten aus finanziellen Erwägungen offenbar zum Verkauf gezwungen. „Wir haben von Beginn der Transferperiode an gesagt, dass wir Niclas sehr gerne halten wollten, uns aber zusammensetzen müssen, wenn ein Angebot reinkommt, das für alle Beteiligten passt. Das war jetzt der Fall, so dass wir am Ende die Entscheidung getroffen haben, Niclas zu verkaufen“, erklärte Bremens Profifußball-Chef Clemens Fritz.