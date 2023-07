Medizincheck bestanden, Klausel gezogen: Kim-Transfer zu Bayern perfekt

Frauenfußball-Ikone tritt ab

US-Superstar Rapinoe kündigt Karriereende an

Megan Rapinoe wird in Kürze ihre Laufbahn als aktive Fußballerin beenden. Das kündigte die 38-Jährige am Samstag an. Rapinoe gehört zu den Superstars des Frauenfußballs und ist mit dem US-Team der große Favorit auf den WM-Titel.