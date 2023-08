Von Deutschland bis Saudi-Arabien: So lange haben die Transferfenster geöffnet

Glühende Leitungen, Poker um Ablösen und harte Verhandlungen haben bald zumindest vorerst ein Ende. Das Sommertransfer-Fenster biegt auf die Zielgerade ein. Die Vergangenheit zeigt: Gerade in den letzten Zügen der Wechselfrist geht es nicht selten nochmal hoch her. Doch wie lange haben die Klub-Verantwortlichen noch Zeit, Deals abzuschließen und den letzten Schliff für den Kader der neuen Saison vorzunehmen?

In der Bundesliga schließt das Transferfenster am 1. September um 18 Uhr. Bis dahin können die Klubs noch Spieler von anderen Vereinen unter Vertrag nehmen. Im Anschluss können Teams aus der deutschen Eliteklasse lediglich noch vertragslose Akteure verpflichten. Aber Achtung: Anders als hierzulande endet die Sommer-Transferperiode in einigen Ligen erst später. So zum Beispiel auch in der finanzstarken Saudi Pro League in Saudi-Arabien, wo die die Vereine bis zum 20. September und damit fast drei Wochen länger Spieler kaufen können.

Dieser Fakt sorgt bei den europäischen Klubs für „mangelnde Planungssicherheit und große Unsicherheiten“, wie zuletzt etwa Wolfsburgs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer kritisierte. Klubs aus der saudischen Pro League befinden sich seit Monaten im Kaufrausch. Nach Cristiano Ronaldo im vergangenen Winter folgten zuletzt Superstars wie Karim Benzema oder Neymar.

Wie lange dürfen die Vereine in England, Spanien und Co. in diesem Sommer Spieler verpflichten? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), liefert den Überblick.

So lange hat das Transferfenster in den Top-Ligen geöffnet:

Portugal (Primeira Liga): 31. August

Niederlande (Eredivisie): 1. September

Deutschland (Bundesliga): 01. September - 18 Uhr

Spanien (La Liga): 01. September - 20 Uhr

England (Premier League): 01. September - 23.59 Uhr

Italien (Serie A): 01. September - 23.59 Uhr

Frankreich (Ligue 1): 01. September - 00.59 Uhr

Polen (Ekstraklasa): 01. September

Österreich (Bundesliga): 01. September

Belgien (Jupiler Pro League): 06. September

Schweiz (Super League): 07. September

Türkei (Süper Lig): 15. September

Saudi-Arabien (Saudi Pro League): 20. September

Warum gibt es festgelegte Wechselperioden im Profifußball?

Eine Regel des Fußball-Weltverbands FIFA gibt vor, dass es pro Jahr zwei Wechselperioden geben soll, in denen Spieler ihren Klub wechseln dürfen. Auch die Länge des Wechselfensters schreibt die FIFA vor. Das Sommer-Transferfenster soll zwölf Wochen dauern. Im Winter ist ein Zeitraum von vier Wochen vorgesehen. Vereinzelt kann es vorkommen, dass Ligen eine längere Transferperiode haben - dafür ist allerdings eine Sondergenehmigung des Weltverbands notwendig.