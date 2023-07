Planlose „Blues“? Das nächste wilde Transferfenster des FC Chelsea

Vor zwei Jahren war der FC Chelsea an Europas Spitze. Die Londoner holten durch ein 1:0 im Finale gegen den englischen Ligakonkurrenten Manchester City den Titel in der Champions League. Auf der Trainerbank saß der Deutsche Thomas Tuchel, in der Startelf standen mit Verteidiger Antonio Rüdiger sowie den Offensivkräften Kai Havertz und Timo Werner drei seiner Landsmänner – den goldenen Treffer zum Triumph erzielte Havertz. Im Sommer 2023 ist bei den „Blues“ von diesem Glanz wenig übrig. Vom deutschen Quartett ist auch keiner mehr bei Chelsea unter Vertrag.

Tuchel wurde im Herbst 2022 entlassen und trainiert mittlerweile den FC Bayern. Rüdiger spielt seit vergangener Saison bei Real Madrid, Werner kehrte zeitgleich zu seinem Ex-Verein RB Leipzig zurück. Finaltorschütze Havertz wechselte gerade erst innerhalb der Stadtgrenzen zu Lokalrivale Arsenal. Von den 14 Profis, die beim Triumph in der Königsklasse zum Einsatz kamen, sind nur noch vier bei Chelsea: der bald 39 Jahre alte Abwehr-Routinier Thiago Silva, die Außenverteidiger Ben Chilwell und Reece James sowie Christian Pulisic – und der Ex-Dortmunder steht kurz vor einem Abgang zur AC Mailand.

Das US-amerikanische Konsortium um Todd Boehly, das den Hauptstadtklub nach dem kriegsbedingten Ausstieg des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch im Mai 2022 übernommen hatte, investierte seit seinem Einstieg schon mehr als 610 Millionen Euro. Nur im vergangenen Winter hatten die Besitzer der Londoner knapp 330 Millionen Euro für neues Personal ausgegeben, allein für den seinerzeit frischgebackenen argentinischen Weltmeister Enzo Fernandez und den Ukrainer Mykhaylo Mudryk waren es knapp insgesamt 200 Millionen Euro.

All das half sportlich überhaupt nicht. Der enttäuschende Tuchel-Nachfolger Graham Potter musste vor dem Saisonendspurt den Trainerstuhl räumen. Auch unter Klublegende Frank Lampard als Interimscoach gelang die Wende nicht mehr. Chelsea schloss die Spielzeit als Zwölfter mit 17 Punkten Rückstand auf einen Europapokal-Rang ab. Kommende Saison ist Mauricio Pochettino (ehemals Tottenham und PSG) am Ruder.

Einer der Millionen-Transfers von Chelsea vergangenen Winter: Mykhailo Mudryk. © Quelle: IMAGO/Sebastian Frej

Viele Abgänge nach Saudi-Arabien

Aufgrund der ausufernden Kaderbreite und exorbitanten Ausgaben, die nur durch lange Vertragslaufzeiten in Einklang mit den von der UEFA vorgeschriebenen Finanzregularien gebracht wurden, sind die aktuellen Abgänge vieler (Top-)Spieler keine Überraschung. Auffällig viele Profis sind nach Saudi-Arabien gewechselt: Torwart Edouard Mendy (Al-Ahli), Innenverteidiger Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) und Mittelfeldstratege N‘Golo Kanté (Al-Ittihad). Anders als etwa Cristiano Ronaldo und Karim Benzema, die ihre hohen Millionen-Deals in Richtung ihres Karriereendes unterzeichnet haben, ist das Ex-Chelsea-Trio noch im besten Fußballeralter.

Für Mendy (28) bekamen die „Blues“ rund 18,5 Millionen Euro, für Koulibaly (32) waren es 23 Millionen Euro. Kanté (32) ging nach Vertragsende ablösefrei. Es soll englischen Medien zufolge Verbindungen des Mitbesitzers Clearlake Capital zum Wüstenstaat geben – genauer dem Public Investment Fund (PIF), dem seit kurzem die Klubs Al-Hilal und Al-Nassr in Riad sowie Al-Ahli und Al-Ittihad in der Hafenstadt Dschidda mehrheitlich gehören. Einige Abgänge werden wohl noch hinzukommen: mit Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang und Ethan Ampedu stehen große Namen auf der Verkaufsliste.

Als Neuzugänge sind der bisherige Leipzig-Stürmer Christopher Nkunku für 60 Millionen Euro und Nicolas Jackson (Villareal, 37 Millionen Euro) verpflichtet worden, zudem ablösefrei das 18 Jahre alte Talent Diego Moreira von Benfica Lissabons zweiter Mannschaft. Sinnvolle Verstärkungen im Mittelfeld und Angriff müssen noch her, trotz der zahlreichen Neuzugänge aus den vergangenen beiden Transferphasen.

Der Anreiz, sich Chelsea anzuschließen, ist ohne Teilnahme am europäischen Wettbewerb indes eher gering. So oder so stellt sich die Frage: Mit welchem Kader kann Neu-Coach Pochettino dann planen – und welche Ziele sind mit dieser Zusammenstellung realistisch? Sportlich wird es wohl schwer, bei der nationalen Konkurrenz mitzuhalten. Meister Manchester City, Vizechampion Arsenal, der ebenfalls vom saudischen PIF übernommene Emporkömmling Newcastle United sowie Manchester United und der FC Liverpool sind mit ihren Planungen strukturierter unterwegs, zudem schon deutlich weiter.

„Chelsea ist einer der größten Vereine der Welt.“ Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino

„Es wird eine Veränderung geben und Veränderungen bringen Unsicherheiten“, hatte Sebastian Kneißl noch vor der Übernahme der neuen US-amerikanischen Besitzer gesagt. Er spielte von 2000 bis 2005 bei Chelsea und ist aktuell Experte bei DAZN. Kneißl mutmaßte seinerzeit: „Das wird ein reines Investment.“ Bisher ist es ein eher undurchsichtiges, bei dem schon Hunderte Millionen geflossen sind, die Entwicklung bisher aber in die falsche Richtung geht. Damit leidet auch der Wert des Klubs – das hatten sich Boehly und Co. beim Einstieg in London sicherlich ganz anders vorgestellt. Doch Pochettino zeigte sich trotz allem jüngst im Interview mit den klubeigenen Medien optimistisch. „Die Geschichte von Chelsea ist, zu gewinnen und an der Spitze zu stehen. Wir können uns keine Auf und Abs leisten“, sagte der 51 Jahre alte Argentinier und meinte: „Chelsea ist einer der größten Vereine der Welt.“