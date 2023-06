Diese 5 Stars sind die 100-Mio.-Männer des Transfer-Sommers

Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Klar, da war Jude Bellinghams 103-Millionen-Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid. Sicher, da gab es den 65-Millionen-Euro-Deal Christopher Nkunkus, der statt des Trikots von RB Leipzig künftig das Hemd des FC Chelsea trägt. Aber so richtig an Fahrt wird das Transfer-Karussell erst in den kommenden Wochen aufnehmen - inklusive eines wahrscheinlich großen Finales am 1. September. Ob die beiden Bundesliga-Abgänge dann immer noch die ersten zwei Plätze in der Liste der Rekord-Wechsel dieses Sommers einnehmen? Nahezu ausgeschlossen. Hinter den Kulissen bewegt sich viel.

Neben dem BVB-Verkauf von Bellingham gab es in der Historie bislang 13 weitere 100-Millionen-Transfers. Gut möglich, dass in den kommenden Wochen mindestens fünf weitere Deals derart astronomischen Ausmaßes hinzukommen. Fällt ein Dominostein, dürften andere folgen. Von den Klageliedern über durch die Corona-Krise entgangene Einnahmen und den Spekulationen über eine maßvollere Fußball-Welt ist nichts mehr zu hören - zumindest bei Europas Spitzenklubs. Besonders die Vereine aus der englischen Premier League dürften wieder voranmarschieren. Dazu Real Madrid. Und auch der FC Bayern will in bislang unbekannte Ablöse-Sphären vorstoßen.

Doch allein die Bereitschaft des FCB zu einem 100-Millionen-Transfer genügt nicht. Die umworbenen Profis müssen ebenfalls den Wunsch signalisieren, in München und in der international zunehmend ins Hintertreffen geratenden Bundesliga aufzulaufen. Bei den Spekulationen um die ganz großen Deals spielt Deutschlands Rekordmeister folglich derzeit eine eher untergeordnete Rolle - auch wenn sich die Bemühungen der Bayern um Harry Kane offenbar wieder konkretisieren.

Der englische Nationalmannschaftskapitän von Tottenham Hotspur könnte angesichts seines Alters von knapp 30 Jahren und des 2024 auslaufenden Vertrages allerdings für „nur“ 80 bis 90 Millionen zu haben sein. Ein erstes Angebot aus München in Höhe von 70 Millionen plus Bonuszahlungen sollen die Londoner abgelehnt haben.

Doch welche Spieler könnten mit einem möglichen Wechsel in den kommenden Wochen dreistellige Millionen-Beträge bewegen? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Kylian Mbappé (24/Paris Saint-Germain)

Der französische Nationalstürmer sorgte mit dem Ausschluss einer Verlängerung seines bis 2024 befristeten PSG-Vertrages in den vergangenen Wochen für reichlich Wirbel. Zwar kündigte Mbappé auch an, in der kommenden Saison „auf jeden Fall“ in Paris spielen zu wollen, ob sich der Verein angesichts eines sich anschließenden ablösefreien Abgangs des Superstars darauf einlässt? Offen. Real Madrid würde seinen Kader nach dem Wechsel von Karim Benzema nach Saudi-Arabein wohl lieber heute als morgen mit Mbappé verstärken. 170 bis 200 Millionen Euro dürften im Falle eines Wechsels fällig werden.

Victor Osimhen (24/SSC Neapel)

Beim VfL Wolfsburg einst aussortiert, nun einer der heißesten Namen auf dem Transfermarkt: Nachdem Osimhen die SSC Neapel in der vergangen Saison mit 26 Toren zur italienischen Meisterschaft schoss, leckt sich halb Fußball-Europa die Finger nach dem Nigerianer. Die Zukunft des Stürmers könnte eng an jene von Mbappé geknüpft sein. Verlässt der PSG-Stürmer seinen aktuellen Klub in diesem Sommer, würden die Pariser wohl in das Werben um Osimhen einsteigen. Gelingt es Real nicht, Mbappé zu verpflichten, könnten die Madrilenen Osimhens nächster Klub sein. Doch auch Vereine aus der Premier League wie Manchester United dürften sich am Poker um den Torjäger beteiligen. Der FC Bayern gilt dabei inzwischen als chancenlos. Kostenpunkt bei Osimhen: 150 bis 180 Millionen Euro. Vorausgesetzt, Napoli spielt mit. Auch eine Verlängerung des bis 2025 laufenden Vertrages scheint möglich.

Josko Gvardiol (21/RB Leipzig)

Eigentlich stand ein Verkauf Gvardiols für RB Leipzig nicht zur Debatte. Nun lockt aber eine Rekordeinnahme: Sollte Manchester City tatsächlich bereit sein, die von den Sachsen geforderten 100 Millionen Euro für den Innenverteidiger zu zahlen, wäre Gvardiol der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten. Für RB wäre der Abgang des vertraglich eigentlich bis 2027 gebundenen kroatischen Nationalspielers sportlich schmerzhaft - zumal auch Bundesliga-Torschützenkönig Nkunku bereits das Weite suchte.

Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt)

Der Frankfurter ist der wohl größte Shootingstar des europäischen Fußballs. Im vergangenen Sommer kam er als weitgehend Namenloser und dazu noch ablösefrei zur Eintracht, dann folgte der rasante Aufstieg. 40 Torbeteiligungen in 46 Einsätzen für die Frankfurter, Vizeweltmeister mit Frankreich. Schließt sich nun der nächste große Karriereschritt zu einem internationalen Top-Klub an? Die Bayern sollen im Werben um den Mittelstürmer weiter im Rennen liegen. Auch Real und PSG könnten sich - abhängig von den Personalien Mbappé und Osimhen - um Kolo Muani (Vertrag bis 2027) bemühen. Manchester United wird ebenfalls Interesse nachgesagt. Klar ist: Unter 100 Millionen Euro dürfte die SGE nicht schwach werden.

Declan Rice (24/West Ham United)

Der englische Nationalspieler stand auch bei den Bayern auf der Liste, dürfte aber auch künftig in der Premier League auflaufen. Lange Zeit galt der FC Arsenal als klarer Favorit im Werben um den zentralen Mittelfeldspieler, zuletzt schaltete sich dann aber Manchester City in das Transfer-Gezerre ein und soll mit einer 105-Millionen-Offerte gescheitert sein. Welcher Klub auch immer am Ende den Zuschlag erhält: Unter einer Ablöse von 110 Millionen Euro dürfte Conference-League-Sieger West Ham United kaum grünes Licht geben.

