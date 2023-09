Die teuersten Transfers des Sommers

Der Transfermarkt in den europäischen Topligen ist seit Freitagabend geschlossen, zahlreiche Spieler wechselten den Verein. In der Premier League wurden laut Wirtschaftsdienstleister Deloitte erstmals mehr als zwei Milliarden Euro für neue Spieler ausgegeben.

Auch in anderen europäischen Ländern sowie in Saudi Arabien wurde großzügig investiert. Zahlreiche Spieler wechselten in der abgelaufenen Transferperiode für hohe Summen den Verein. Ein Blick auf die zehn teuersten Wechsel des Sommers.

116,6 Millionen Euro: Declan Rice von West Ham United zum FC Arsenal

Der teuerste Wechsel des Sommers war der von Declan Rice von West Ham United zum Stadtrivalen FC Arsenal. Die „Gunners“ sollen den „Hammers“ laut Transfermarkt.de 116,6 Millionen Euro überwiesen haben, Bonuszahlungen nicht eingerechnet. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb beim Klub von Trainer Mikel Arteta bis Sommer 2028. Der Wechsel gilt als teuerster Transfer des Vereins und eines Engländers aller Zeiten.

116 Millionen Euro: Moises Caicedo von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea

Mit 116 Millionen Euro folgt Moisés Caicedo knapp hinter Declan Rice. Rechnet man die Bonuszahlungen hinzu, wird er sogar zum teuersten Transfer der Premier-League-Geschichte. Der Ecuadorianer wechselte von Brighton & Hove Albion ebenfalls nach London, jedoch zum FC Chelsea. Klubbesitzer Todd Boehly wurde zuletzt dafür kritisiert, trotz massiver Investitionen sportlich kaum etwas erreicht zu haben. Nun soll der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler die Mannschaft in dieser Saison stabilisieren, damit die „Blues“ wieder um Titel mitspielen können.

103 Millionen Euro: Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid

Der teuerste Transfer mit deutscher Beteiligung war der von Jude Bellingham, der von Borussia Dortmund zu Real Madrid wechselte. Die „Königlichen“ gaben für Bellingham 103 Millionen Euro aus. Der Vertrag des Engländers bei den Spaniern läuft bis zum Sommer 2029.

100 Millionen Euro: Tottenhams Harry Kane verstärkt den FC Bayern

Der FC Bayern sicherte sich im Sommer die Dienste von Stürmer Harry Kane. Der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Nationalmannschaft unterschrieb in München einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2027. Tottenham Hotspur erhielt im Gegenzug für den wuchtigen Angreifer rund 100 Millionen Euro als Ablöse. Der Wechsel machte sich für den deutschen Rekordmeister bislang bezahlt. Kane konnte bereits in den ersten beiden Ligaspielen dreimal treffen. In München hofft man, dass der Stürmer auch gegen die internationalen Größen in der Champions League den Unterschied macht.

95 Millionen Euro: Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt zu Paris St.-Germain

Lange Zeit waren sich Eintracht Frankfurt und Paris Saint-Germain uneins über die Ablösesumme von Randal Kolo Muani. Der Franzose boykottierte sogar das Training sowie das Conference-League-Spiel der Hessen gegen Levski Sofia, um seinen Wechsel zu erzwingen. Nachdem der Wechsel am letzten Transfertag bereits gescheitert schien, wurde schließlich doch noch Vollzug gemeldet. Beide Seiten wurden sich über eine Ablösesumme in Höhe von 95 Millionen Euro einig.

90 Millionen Euro: Josko Gvardiol von RB Leipzig zu Manchester City

Josko Gvardiol wechselte von RB Leipzig zu Manchester City. Der Verein von Pep Guardiola investierte etwa 90 Millionen für den 21-jährigen Kroaten. Bei den „Citizens“ unterschrieb der Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag. Die Ablöse soll über 90 Millionen Euro betragen haben, was Gvardiol zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten macht.

90 Millionen Euro: Neymar von Paris St.-Germean zu Al-Hilal

Als Neymar nach Europa zum FC Barcelona wechselte, war er für viele der legitime Nachfolger von Messi und Ronaldo auf dem Weg zum Weltfußballer. Doch während seinen Stationen bei den Katalanen und in Paris gelang es ihm nicht, den Ballon d‘or zu gewinnen. Im Sommer wechselte der 31-Jährige dann für 90 Millionen zu Al-Hilal in die Saudi Pro League.

75 Millionen Euro: Rasmus Højlund von Atalanta Bergamo zu Manchester United

Der englische Rekordmeister hat das dänische Talent Rasmus Højlund für die Offensive verpflichtet. Der 20 Jahre alte Nationalspieler, der in vier EM-Qualifikationsspielen sechs Tore erzielen konnte, wechselte für 75 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den „Red Devils“. Der Vertrag läuft bis 2028, plus ein weiteres Jahr als Option. „Ich freue mich unglaublich über die Möglichkeit, diesen Traum zu verwirklichen, und ich bin entschlossen, das Vertrauen, das der Verein in mich setzt, zurückzuzahlen“, wurde der Angreifer zitiert.

75 Millionen Euro: Kai Havertz vom FC Chelsea zum FC Arsenal

Kai Havertz trägt seit dieser Saison rot statt blau. An eine neue Stadt muss sich der deutsche Nationalspieler jedoch nicht gewöhnen, er wechselte innerhalb Londons vom FC Chelsea zum Lokalrivalen FC Arsenal. Die „Gunners“ überwiesen an die „Blues“ rund 75 Millionen Euro, um sich die Dienste des 24-Jährigen zu sichern. Der Vertrag läuft bis zum Sommer 2028.

70 Millionen Euro: Dominik Szoboszlai von RB Leipzig zum FC Liverpool

Für 70 Millionen Euro haben sich Jürgen Klopp und der FC Liverpool die Dienste von Dominik Szoboszlai gesichert. Der 22 Jahre alte Ungar gehörte vorher zu den Leistungsträgern bei RB Leipzig. Die Engländer aktivierten eine Ausstiegsklause und bezahlten 70 Millionen Euro an die Sachsen. „Es ist ein historischer Klub, mit richtig guten Spielern, einem guten Coach“, äußerte sich der Ungar zum neuen Klub. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028.