Trapp hadert mit Last-Minute-Remis: Was sich die SGE „ankreiden“ lassen muss

Knappe 94 Minuten lief für Eintracht Frankfurt im Play-off-Hinspiel um die Conference-League-Gruppenphase bei Levski Sofia alles nach Plan. Durch einen Treffer von Randal Kolo Muani in der 6. Minute führte die SGE im bulgarischen Hexenkessel mit 1:0 und hatte die Partie weitestgehend im Griff – bis Sofia-Profi Hassimi Fadiga aus knapp 30 Metern einfach mal abzog. Der Sonntagsschuss landete unhaltbar für SGE-Keeper und -Kapitän Kevin Trapp im Winkel. „So oft schießt er den wahrscheinlich nicht nochmal“, sagte Trapp nach Abpfiff bei RTL+ und zeigte sich ob des Remis angefressen.

Trapp moniert fehlende Offensivpower

„Wir müssen es uns ein Stück weit selbst ankreiden, weil wir vor allem in der zweiten Halbzeit viel zu wenig nach vorne gemacht haben“, schimpfte der deutsche Nationalspieler. Das Frankfurter Team kam nach guten, aber auch keineswegs perfekten ersten 45 Minuten im zweiten Spielabschnitt kaum gefährlich vor das Tor der Bulgaren. „Wir haben uns aufs Verteidigen konzentriert“, so Trapp. Dadurch habe es aber „relativ wenig Entlastung“ gegeben: „Und wenn man ehrlich ist, hat Levski am Ende mehr fürs Spiel gemacht“, urteilte der Torwart.

Auch Sportdirektor Timmo Hardung war mit der zweiten Hälfte der SGE nicht zufrieden: „Wir hatten in der Halbzeit besprochen, was wir anpassen wollten. Das haben wir in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht gut umgesetzt“, monierte der SGE-Verantwortliche. „Wir wollten über den Flügel weiterhin kommen. Die Räume waren auch in der zweiten Halbzeit da. Wir haben es nur nicht geschafft, das Spieltempo so aufrecht zu erhalten, dass wir auf den Flügel kommen.“

Hardung über SGE-Auftritt: „In der Defensive ein bisschen den Faden verloren“

Zudem sei die Abwehr nicht wirklich auf der Höhe gewesen: Frankfurt habe „in der Defensive ein bisschen den Faden verloren“ und dadurch weniger Druck auf den ballführenden Spieler bekommen, monierte Hardung. Trainer Dino Toppmöller ergänzte auf der Pressekonferenz, dass das Remis „extrem ärgerlich“ sei. „Aber nicht wegen des Traumtors, sondern weil wir etwas die Struktur verloren haben.“

Diese Mängel muss die SGE vor dem Rückspiel am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/RTL) schleunigst beseitigen, sonst könnte die Europacup-Teilnahme nach nur zwei Partien beendet sein. Nur der Sieger der Play-offs qualifiziert sich für die Gruppenphase.