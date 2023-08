Chaotische Suche: Wer wird neuer Hertha-Trikotsponsor?

Der Start in die Zweitliga-Saison ist Hertha BSC sportlich missglückt. Am Samstag verlor der Absteiger aus Berlin mit 0:1 bei Fortuna Düsseldorf. Doch das war nicht der einzige Nackenschlag für den Hauptstadt-Klub in der jüngsten Vergangenheit. Nach dem Sturz ins Fußball-Unterhaus trennte sich Haupt- und Trikotsponsor „Autohero“ von der „Alten Dame“, die daher seit Sommer einen Nachfolger sucht. Die Partie bei den Düsseldorfern bestritt das Team von Trainer Pal Dardai mit blanker Brust.

Die Suche gestaltet sich schwierig. Berichten zufolge hatte es Verhandlungen mit dem Sport-Start-up „trainr.“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform für die Aus- und Weiterbildung von Fußball-Trainern im deutschsprachigen Raum. „Ich kann bestätigen, dass es grundsätzlich Gespräche mit den Hertha-Verantwortlichen gibt“, sagte Marc Apfel, Geschäftsführer des Unternehmens, Anfang Juli der Bild und erklärte: „Es sind laufende und vertrauliche Verhandlungen, wir sind auf einem guten Weg. Wir streben ein Haupt- und Trikotsponsoring an.“ Seitdem gab es keinen neuen Stand.

Angebot von 1,5 Millionen Euro? „Bringt uns nicht weiter“

Auch der erst 22 Jahre alte Start-up-Gründer Stepan Timoshin soll mit seiner Sneaker-Marke „Vaditim“ interessiert gewesen sein, auf der Berliner Brust zu werben, bot eigenen Angaben zufolge 1,5 Millionen Euro. Das erklärte er überraschend transparent via Instagram und fügte an: „Die Verantwortlichen bei Hertha meinten, sie würden sich gegebenenfalls bei mir melden.“ Der Klub schreibt auf Sportbuzzer-Anfrage nun: „Vertragsverhandlungen mit der Firma ‚Vaditim‘ hat es nicht gegeben.“

Bisher tat sich bei der Suche nichts mehr weiter. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat nun Kenntnis davon erlangt, wie verzweifelt der finanziell klamme Zweitligist gemeinsam mit dessen Vermarkter „Sportfive“ einen Nachfolger für „Autohero“ sucht. Ein Schreiben, das rund eine Woche vor dem Saisonauftakt an die allgemeine Mail-Adresse eines Start-ups geschickt wurde, beinhaltete eine konkrete Summe sowie eine Laufzeit für den Deal – das ist bei Vermarktungsverhandlungen sonst ein rotes Tuch. Demnach suche Hertha einen Partner für „einen aufmerksamkeitsstarken Test-Case im Profifußball (...), ohne sich dabei langfristig zu binden“. Es gehe um einen „zunächst auf 1 Jahr begrenzten Deal“. Der Preis: „1,95 Millionen Euro (zzgl. MwSt.).“ Nach Sportbuzzer-Informationen habe der Geschäftsführer des kontaktierten Unternehmens die Mail intern weitergeleitet bekommen.

Keine Stellungnahme von Hertha und Vermarkter

Unklar bleibt, ob diese Mail direkt an mehrere Unternehmen versendet wurde. Auf Sportbuzzer-Anfrage wollte „Sportfive“ keine Stellungnahme abgeben, verwies stattdessen auf den Verein. Dort heißt es: „Wir sind aktuell noch in laufenden Gesprächen mit einem möglichen Hauptsponsor. Ich bitte um Verständnis, dass wir über Verhandlungs- und Vertragsinhalte oder Rechtepakete keine Angaben machen können und werden.“

Der Ex-Trikotsponsor „Autohero“ hatte in der vergangenen Saison dem Vernehmen nach rund sechs Millionen Euro gezahlt. In der 2. Liga war ein Wertverlust nicht zu verhindern. Zum Vergleich: Schalke 04 kassiert im Rahmen des jüngst geschlossenen Vertrags mit „Veltins“, gleichzeitig auch Arena-Namensgeber in Gelsenkirchen, rund drei Millionen Euro. Der Hamburger SV erlöst von Haupt- und Trikotsponsor „HanseMerkur“ wohl etwas mehr als zwei Millionen Euro.