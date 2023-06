DFB-Junioren droht EM-Aus: Später Treffer besiegelt Pleite gegen Tschechien

Den deutschen U21-Fußballern droht bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien das Vorrunden-Aus. Im zweiten Gruppenspiel im georgischen Batumi verlor das DFB-Team am Sontag mit 1:2 (0:1) gegen Außenseiter Tschechien. Václav Sejk (33. Minute) und Martin Vitik (87.) trafen für Tschechien, Angelo Stiller (70.) für Deutschland.

Der Titelverteidiger braucht am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) zum Abschluss der Gruppenphase einen Sieg gegen Mitfavorit England, der gegen Israel (2:0) den zweiten Sieg holte, und gegnerische Schützenhilfe. Tschechien muss gegen Israel verlieren, der direkte Vergleich zählt bei Punktgleichheit.Nach dem 1:1 gegen Israel vergangenen Donnerstag war der Rassismus-Eklat das bestimmende Thema. Der Ankündigung von Trainer Antonio Di Salvo, den Fokus nach ausführlichen Stellungnahmen wieder auf das Sportliche legen zu wollen, folgte Ernüchterung.

Ohne den angeschlagenen Moukoko ging der DFB-Nachwuchs in die Partie. Für den Angreifer von Borussia Dortmund rückte Ngankam, der wie sein Sturmkollege in den sozialen Medien beleidigt worden war, in die Startelf. Ansonsten vertraute der U21-Coach auf das Personal des Auftaktspiels.Die wenigen deutschen Chancen in der ersten Halbzeit waren Distanzschüsse. Josha Vagnoman versuchte es mehrfach, scheiterte aber stets am tschechischen Keeper Viteszlav Jaroš. Einmal ließ dieser den Ball nach vorne prallen, doch Kevin Schade verpasste im Anschluss (20.). Kurz zuvor fand Angelo Stiller per Freistoß aus 18 Metern seinen Meister ebenfalls in Jaroš.

Danach wackelte Deutschlands Defensive gewaltig. Keeper Noah Atubolo schoss den anstürmenden Vasil Kušej an, irrte durch den Strafraum – parierte aber immerhin den Schuss von Adam Karabec. Dann kochte Karabec den DFB-Kapitän Yann Aurel Bisseck ab, doch Atubolu hielt den anschließenden Versuch. Nach eigenem Eckball fiel der Gegentreffer: Karabec leitete den Ball auf Lukaš Červ weiter, der Huseinbasic auf der Außenbahn entkam. Die flache Hereingabe verwertete Václav Sejk ins leere Tor. Eine direkte Antwort der deutschen Mannschaft blieb aus – stattdessen war die Abwehr weiter anfällig. Der Pausenpfiff erlöste Di Salvos Team.

Dann wechselte der DFB-Coach kräftig durch: Alidou, Martel und Weiper ersetzten Ngankam sowie die gelbverwarnten Mittelfeldakteure Yannik Keitel und Tom Krauß. Folglich agierte der EM-Titelverteidiger in einem 4-4-2 statt 4-3-3, mit Weiper und Schade als Doppelspitze. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte Letzterer per Kopf nach Vagnoman-Flanke (55.). Sein neuer Sturmpartner hatte zwei Möglichkeiten kurz nacheinander, doch der Mainzer Weiper vergab per Kopf (59.) und nach einem Solo (60.). In dieser Drangphase gab es kurz wieder Hoffnung: Henning Matriciani bediente den freistehenden Stiller, der vom Strafraumlinie ins untere Eck traf. Doch weil Vitik die Verwirrung in der Defensive von Di Salvos Schützlingen nutzte, steht Deutschland am Abgrund.

Damit ist zugleich die Olympiateilnahme, „das große Ziel“ (Di Salvo), in Gefahr. Drei Plätze gibt es für die bestplatzierten EM-Teilnehmer. Frankreich ist als Gastgeber für Paris 2024 qualifiziert. England kann nicht teilnehmen, da Team Großbritannien an den Start geht – und nicht am olympischen Fußballturnier teilnimmt. Ein Viertelfinal-Einzug reicht anderen Teams nur, wenn diese beiden Nationen ins EM-Halbfinale kommen sollten. Die zwei der vier gescheiterten Viertelfinalisten, die am besten in der Gruppe abgeschnitten haben, spielen ein Playoff-Match. Im Fall der Fälle entscheiden Punkte (und Tore) in der Vorrunde über ein mögliches Olympia-Ticket – doch bei einem Vorrunden-Aus wären alle deutschen Olympiaträume ohnehin geplatzt.