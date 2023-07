Hoffenheim holt ungarischen Nationalspieler Szalai

Die TSG Hoffenheim verstärkt sich mit Defensivspieler Attila Szalai. Den Transfer des 25-Jährigen bestätigten die Kraichgauer am Montagnachmittag. Der Ungar kommt vom türkischen Erstligisten Fenerbahce Istanbul in die Bundesliga, erhält bei der TSG einen Vertrag bis 2027. Medienberichten zufolge überweist Hoffenheim zwölf Millionen Euro in die Türkei.

„Attila ist ein Spielertyp, der bedingungslose Zweikampfhärte, enorme Kopfballstärke und unglaubliche Mentalität miteinander vereint. Entscheidende Komponenten also, für die in der jüngsten Vergangenheit bei uns allen voran Spieler wie Benjamin Hübner oder Ermin Bičakčić standen. Beide gehören aber bekanntlich nicht mehr zu unserem Kader“, sagt Hoffenheim-Geschäftsführer Alexander Rosen zu den Beweggründen für den Transfer: „Es ist unser klares Ziel, unsere Defensive weiter zu stabilisieren und Attila hat seine Qualitäten ja auch international bereits nachgewiesen.“

Dem Vernehmen nach setzten sich die Hoffenheimer im Werben um den Innenverteidiger gegen Bundesliga-Konkurrent Union Berlin durch. Die Köpenicker galten lange Zeit als Favorit auf die Verpflichtung des Abwehrspielers. Nun geht es für den 25-Jährigen bei der TSG weiter, wo er nach Marius Bülter (Schalke 04), Julian Justvan (SC Paderborn) und Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam) der vierte Sommer-Zugang ist. „Ich hatte mehrere Optionen für meine sportliche Zukunft, habe mich aber ganz bewusst für die TSG Hoffenheim entschieden. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga spielen und bin davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist“, so Szalai.

Im deutschsprachigen Raum betritt Szalai kein Neuland. Schon in der Jugend wechselte er aus Ungarn zu Rapid Wien, schaffte es dort aber nur zu einem Einsatz in der ersten Mannschaft. Über Mezőkövesd Zsóry in seinem Heimatland und Apollon Limassol auf Zypern landete er im Januar 2021 schließlich bei Fenerbahce, für das er 117 Pflichtspiele bestritt.