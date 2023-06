Hoffenheim macht Grillitsch-Rückkehr perfekt

Ein Jahr nach seinem Wechsel zu Ajax Amsterdam kehrt Florian Grillitsch zur TSG Hoffenheim zurück. Wie der Bundesliga-Klub am Dienstag bekanntgab, unterschrieb der österreichische Nationalspieler einen Vertrag bis 2026. Der 27-Jährige kommt ablösefrei, da sein Kontrakt beim niederländischen Rekordmeister ausläuft. Der Mittelfeldspieler trug bereits von 2017 bis 2022 das TSG-Trikot.

„Grillo ist ein herausragender Fußballer, der mit seiner enormen Ballsicherheit, seinen technischen Fähigkeiten und seinem fantastischen Spielverständnis bereits in der Vergangenheit ein echter Unterschiedsspieler für uns war und auch in Zukunft sein kann“, sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG. Grillitsch selbst äußerte sich in der Pressemitteilung wie folgt zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich wirklich sehr darüber, wieder zurück bei der TSG Hoffenheim zu sein.“

Grillitsch bei Ajax mit nur 18 Einsätzen

Bei Ajax hatte sich Grillitsch nicht wie erhofft durchsetzen können. Zwischenzeitlich von Verletzungsproblemen ausgebremst, kam er für den Klub lediglich auf 18 Pflichtspieleinsätze. Dabei blieb er ohne Tor oder Vorlage. In der Bundesliga war es für ihn zuvor weitaus besser gelaufen. Zunächst für Werder Bremen und anschließend für Hoffenheim stand er in 178 Partien (sechs Tore, 14 Vorlagen) in Deutschlands höchster Spielklasse auf dem Feld.

