TSG Hoffenheim gegen BVB live im TV und Online-Stream sehen

Borussia Dortmund will in der Bundesliga endlich in die Spur kommen. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic hat mit elf Zählern zwar Anschluss an die Spitze. Die Souveränität geht dem Revierklub im Vergleich zu den anderen Titelkandidaten bisher aber noch ab. Im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr) wartet nun die nächste schwierige Aufgabe. Mit einem Sieg könnte man allerdings vorübergehend die Spitze übernehmen. Wichtig dafür: Das Stürmertrio Sebastien Haller, Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko sollte die Torflaute in den Griff bekommen.

Wie es gehen kann, zeigt bei Gastgeber Hoffenheim aktuell Maximilian Beier. Der Youngster hat in fünf Spielen in der Bundesliga – darunter zwei Kurzeinsätzen – schon vier Tore erzielt. Der 20-Jährige darf sich nun offenbar berechtigte auf eine DFB-Nominierung machen. Erst einmal peilt Beier mit der TSG aber die Tabellenführung an – dafür braucht es einen Sieg gegen den BVB.

Wie sehe ich das Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund live im TV?

Die Freitagspartie zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund wird vom Streamingsender DAZN live und exklusiv ausgestrahlt. Eine TV-Ausstrahlung erfolgt auf dem linearen TV-Sender DAZN 1, der unter anderem bei Sky dazugebucht werden kann. Die Übertragung beginnt um 19.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Die Moderation übernimmt Alex Schlüter, kommentiert wird von Jan Platte und Experte Sebastian Kneißel. Als Reporter ist Freddy Harder dabei.

Kann ich das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund im Livestream verfolgen?

DAZN überträgt die Partie der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund online live. Dafür ist allerdings ein Abo beim Streamingsender nötig. Anpfiff des Spiels ist um 20.30 Uhr.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream für Hoffenheim gegen Dortmund?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel der TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 20.30 Uhr zu sehen.