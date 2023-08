﻿TSG 1899 Hoffenheim: mit neuem Star in ruhigere Fahrwasser?

Es war eine der größten Transferüberraschungen in der Sommerwechselphase. Wout Weghorst, in der vergangenen Rückserie noch in der Premier League als Leihspieler für Manchester United im Einsatz, ist zurück in der Fußball-Bundesliga und stürmt künftig für die TSG 1899 Hoffenheim. Als „beachtlich und außergewöhnlich“ bezeichnete TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen die Leihe des 31 Jahre alten Niederländers vom FC Burnley, der für den VfL Wolfsburg von 2018 bis 2022 auf starke 70 Tore in 144 Pflichtspielen gekommen war.

Neuer Hoffenheim-Star Wout Weghorst erhält die Nummer 10

Das Signal, das mit diesem Transfer gesendet werden soll, ist klar: der Mannschaft kurz vor dem Start in die neue Saison einen Schub geben. Rosen spricht aufgrund des Gesamtpakets, das der Routinier mitbringt, eindringlich nicht von der schnellst-, sondern der „bestmöglichen Lösung“ in der Sturmzentrale und verleiht dieser Aussage Nachdruck. Denn: Ausgestattet wurde Weghorst in Sinsheim direkt mit der Rückennummer 10 – ein weiteres Zeichen dafür, welch zentrale Rolle der Angreifer im System von Trainer Pellegrino Matarazzo ausfüllen soll.

Der 45 Jahre alte Coach hatte die TSG im Februar übernommen und nach einem Fehlstart mit fünf Pleiten aus fünf Spielen zunehmend stabilisiert. Den drohenden Abstieg verhinderte das Team auch dank eines gelungenen Schlussspurts – und dank Andrej Kramaric, der in den letzten zehn Ligapartien allein sieben seiner zwölf Saisontore beisteuerte. Seit Jahren führt bei der TSG kein Weg an dem Kroaten vorbei. Als Leistungsträger, Schlüsselspieler und Fixpunkt im Angriff der Kraichgauer ist der 32-Jährige gesetzt. Nun bekommt er mit Weghorst einen namhaften und ebenso erfahrenen Knipser an die Seite gestellt.

Oliver Baumann will „ruhigere, stabilere Saison spielen“

Doch nicht nur im Sturm justierte Hoffenheim im Anschluss an eine Stottersaison, die mit einem Drei-Punkte-Abstand zur Abstiegszone endete, nach. Mit 12-Millionen-Mann Attila Szalai (kam von Fenerbahce) und Florian Grillitsch (ablösefrei von Ajax Amsterdam) kamen zwei zentrale Defensivakteure, die die in der Vorsaison anfällige Hintermannschaft stabilisieren sollen. Zudem erhöhen Marius Bülter (3 Millionen Euro), im vergangenen Jahr bester Torschütze von Absteiger Schalke 04, und Julian Justvan (für 1,5 Millionen Euro vom SC Paderborn) die Variabilität in der Offensive. Der Abgang von Stammspieler Christoph Baumgartner (zu RB Leipzig), der immerhin 24 Millionen Euro in die Klubkasse spülte, soll damit kompensiert werden.

Trotz vielversprechender Personalrochaden verzichtet man in Hoffenheim jedoch auf überambitionierte Zielsetzungen. Man wolle eine „ruhigere, stabilere Saison spielen“, erklärte Schlussmann Oliver Baumann, der mit der TSG in seine zehnte Saison geht: „Das ist die Basis, und alles andere wird man sehen.“ Trainer Matarazzo lenke das Team mit seinem Auftreten und Sachverstand in ruhigere Fahrwasser. „Er hat eine sehr gute Idee vom Fußball. Das ist ein guter Mix aus Taktik, Engagement, Haltung und Energie. Er hat einfach ein gutes Gefühl für die jeweilige Situation“, so Baumann.

Pokal-Auftakt gegen Lübeck

Und: „Bei null“ starte Matarazzo mit der TSG nicht, wie er selbst im Klubmagazin betonte. „Es gibt viele Themen, die wir mit der Mannschaft bereits erarbeitet haben.“ Zudem sei es „ein Vorteil“, den Abstiegskampf in der vergangenen Saison gemeinsam durchlebt zu haben. Nun könne man „auf diese Elemente zurückgreifen“. Die neue Spielzeit biete „neue Chancen“. Und diese will man im Kraichgau ergreifen. Eine erste Duftmarke können Weghorst und Co. am Montag (18 Uhr, Sky) in der Auftaktrunde des DFB-Pokals gegen Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck setzen.