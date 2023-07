Bülter verlässt Absteiger Schalke 04 in Richtung Hoffenheim

Jetzt ist es offiziell: Marius Bülter verlässt FC Schalke 04 nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga und bleibt dem deutschen Oberhaus erhalten. Der 30 Jahre alte Offensivspieler hat bei der TSG Hoffenheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet, wie der Klub am Donnerstag vermeldete. Wie verschiedene Medien berichten, soll die Ablösesumme bei knapp über vier Millionen Euro liegen. Die Klubs vereinbarten über die Ablösemodalitäten allerdings Stillschweigen.

„Jeder im Klub war begeistert von der Idee, Marius zur TSG zu holen“, erklärte TSG-Sportchef Alexander Rosen. „Wir sind nicht nur von seinen fußballerischen Qualitäten überzeugt, die er nicht zuletzt in der abgelaufenen Saison hinlänglich bewiesen hat, sondern auch von dem Menschen.“ Nach der schwierigen Saison wolle man von Bülters „Geschwindigkeit, Gier, Mentalität, körperliche Präsenz und Torgefahr“ profitieren, so Rosen.

Der gebürtige Ostwestfale Bülter, der 2018 noch beim Regionalligisten SV Rödinghausen kickte, war 2021 von Union Berlin nach Schalke gewechselt. Der Revierklub war damals ebenfalls gerade aus der Bundesliga abgestiegen, ein Jahr später gelang jedoch der direkte Wiederaufstieg.

Bülter erzielte 23 Treffer für S04

In der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit war der Flügelstürmer einer der Garanten dafür, dass S04 unter Trainer Thomas Reis eine Aufholjagd im Abstiegskampf startete. Letztlich mussten die Königsblauen nach einem 2:4 am letzten Spieltag bei RB Leipzig aber erneut den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Bülter kam für Schalke in 69 Pflichtspieleinsätzen auf 23 Treffer und 14 Assists.