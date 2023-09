Leih-Rückkehrer stellt Top-Transfers in den Schatten: „Maxi hat diese Gene“

Die TSG 1899 Hoffenheim liegt nach fünf Spieltagen nur einen Punkt hinter der Bundesliga-Spitze. Einen erheblichen Anteil an diesem Erfolg hat Maximilian Beier. Der 20-jährige Stürmer ist mit vier Toren und einem Assist bislang Topscorer bei den Kraichgauern. TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo lobte den „ sehr großen Entwicklungsschritt“, den der gebürtige Brandenburger in dieser Saison gemacht hat und hebt dessen stürmertypischen Gene hervor: „Dass er erstmal zum Torschuss kommt, ist wichtig. Das schafft er mit seiner Dynamik und seiner Technik. Entweder man hat diese Gene oder man hat sie nicht. Und Maxi hat diese Gene, Tore zu machen“, so Matarazzo nach dem Auswärtssieg bei Union Berlin (2:0).

Beier kehrte im Sommer nach einer zweijährigen Leihe von Hannover 96 nach Sinsheim zurück. Für die Hannoveraner traf er in der vergangenen Zweitliga-Saison siebenmal. Dass er in Hoffenheim mittlerweile Teil der Startelf ist, ist nicht selbstverständlich. Die TSG investierte im Sommer fleißig in neue Angreifer, holte mit Marius Bülter (von Schalke 04), Wout Weghorst (vom FC Burnley) und Mergim Berisha (vom FC Augsburg) drei gestandene Bundesliga-Spieler. Doch Beier setzte sich durch, traf nach Einwechslung am zweiten Spieltag gegen Heidenheim zum Anschluss und holte den spielentscheidenden Elfmeter raus, den Andrej Kramaric zum 3:2-Sieg verwandelte. Seitdem traf das Sturmtalent in jedem Bundesliga-Spiel für Hoffenheim. Einzig Weghorst agierte zuletzt von Beginn an neben dem 20-Jährigen, ein Tor gelang dem ehemals treffsicheren Wolfsburger aber bisher noch nicht für die TSG. Berisha und Bülter müssen sich dagegen aktuell mit Bankplätzen bei der TSG zufrieden geben.

Beier trifft bei U21-Debüt für Deutschland

Seine guten Leistungen brachten ihm vor ein paar Wochen erstmals eine Nominierung für die deutsche U21-Auswahl ein. Bei seinem Debüt machte Beier das, was er auch in Sinsheim am besten kann, Tore schießen. Beim 2:0-Sieg gegen die Ukraine erzielte er die 1:0-Führung. Sollte der 1,85 Meter große Stürmer weiterhin diese Form halten, könnte er auch für Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann interessant werden.