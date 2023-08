Matarazzo schimpft nach Hoffenheim-Pleite: „Dilettantisches Abwehrverhalten“

Sechsmal traf Pellegrino Matarazzo in seiner Trainer-Laufbahn bis zu diesem Samstagnachmittag mit seinen Teams auf den SC Freiburg, sechsmal stand er am Ende mit leeren Händen da. Und auch zum Start in die neue Bundesliga-Saison präsentierte sich seine TSG Hoffenheim wacklig. Und so gab es am Ende beim 1:2 gegen den Sport-Club auch im siebten Anlauf Matarazzos keinen Punkt. Entsprechend angefressen äußerte sich der 45 Jahre alte Coach im Anschluss am Sky-Mikrofon. „Das war dilettantisches Abwehrverhalten“, schimpfte der Hoffenheim-Trainer über seine Hintermannschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese hatte in der Tat über weite Strecken einen uneingespielten Eindruck hinterlassen. Neuzugang Attila Szalai unterlief bei seinem Liga-Debüt für die Sinsheimer zu allem Überfluss ein Eigentor und brachte Freiburg so kurz vor dem Seitenwechsel auf die Siegerstraße (39.). Die Unsicherheit war auch in der Folge deutlich spürbar, Freiburg erhöhte durch Roland Sallai (45.+3) und hätte die Führung durchaus komfortabel ausbauen können. Dreimal stand jedoch das Aluminium, einmal Ozan Kabak, der in höchster Not auf der Linie klärte, im Weg. „Das war für mich nicht Bundesliga-würdig“, lautete Matarazzos schonungsloses Resümee zur Defensiv-Leistung seiner Mannschaft: „Wir wollen Spiele gewinnen. Um das zu schaffen, braucht man eine andere Defensivleistung, eine andere Kompaktheit, eine andere Giftigkeit gegen den Ball.“

Zum zweiten Durchgang justierte Matarazzo nach, brachte Kevin Vogt für den unglücklich agierenden Szalai ins Spiel. Mehr als der Anschlusstreffer durch Kabak (50.) sprang jedoch nicht heraus. Stattdessen folgte Chance um Chance für den Gegner. „Sie haben uns ausgekontert und müssen drei, vier Tore machen“, gab auch Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoffenheim-Torwart Oliver Baumann sieht Aufbäumen in Hälfte zwei

Ein wenig versöhnlicher als sein Trainer formulierte der Schlussmann sein Fazit dann aber doch, attestierte seinen Teamkollegen immerhin eine ungebrochene Moral. „Wir kommen gut ran, wir schmeißen alles rein, um das zweite Tor zu machen“, ergänzte der 33-Jährige. „Aber wir bekommen zu wenig zweite Bälle, defensiv und offensiv.“ Das Spiel habe man „in der ersten Halbzeit verloren.“ Klar ist trotz des von Baumann beobachteten Aufbäumens: Die TSG muss sich schnell sammeln, denn schon in der kommenden Woche geht es bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim, der sein erstes Spiel im Oberhaus beim VfL Wolfsburg mit 0:2 verlor, erneut um drei Punkte.