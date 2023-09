Warten auf das Neuer-Comeback: die Chronologie der Verletzung

Der Ausfall von Manuel Neuer ist das Dauerthema beim FC Bayern München. Kurz nach dem peinlichen Vorrunden-Aus bei der WM 2022 in Katar mit der deutschen Nationalmannschaft brach sich der FCB-Kapitän im Winterurlaub beim Skifahren den Unterschenkel. Nun rückt sein Comeback offenbar näher. Am Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Freitag, 20.30 Uhr, DAZN) sagte Trainer Thomas Tuchel: „Wir hoffen, dass wir ihn vor der nächsten Länderspielpause auf dem Platz sehen können.“ Das wäre Anfang oder Mitte Oktober. Zudem berichtete Tuchel von Wadenproblemen an Neuers beim Unfall nicht verletztem Bein, diese seien aber „minimal“. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), fasst Neuers Weg seit der schweren Verletzung zusammen.

Neuer fällt aus

10. Dezember 2022

Hiobsbotschaft für Manuel Neuer: Der Nationaltorwart vermeldet, dass er sich im Skiurlaub verletzt hat: Unterschenkelbruch! Die Nummer eins wird dem FC Bayern in der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Die Operation sei gut verlaufen. „Es schmerzt allerdings zu wissen, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist“, schreibt der 36-Jährige zu einem Foto von sich im Krankenhaus.

Neuer, erst kurz vor der WM in Katar nach einer Schulterverletzung gesund geworden, absolvierte in der Saison lediglich 16 Pflichtspiele – und dabei wird es bleiben.

Bayern benötigt Ersatz

11. Dezember 2022 bis 18. Januar 2023

Bereits am Tag nach Bekanntwerden von Neuers Ausfall geht die Diskussion um seinen Vertreter los. Wird Ersatztorwart Sven Ulreich die vorübergehende Nummer eins? Beim Rekordmeister werden zudem die Namen Alexander Nübel (an die AS Monaco verliehen), Kevin Trapp, Yann Sommer und sogar Dominik Livakovic, der mit Kroatien WM-Dritter wurde, gehandelt.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann äußert sich in der Winterpause zur Torwart-Problematik: „Für uns ist die Situation auch sehr anspruchsvoll. Es ist nicht ganz leicht zu entscheiden, was man macht, was der richtige Weg ist“. Grundsätzlich würde der Trainer auch Ulreich zutrauen, das Tor des Rekordmeisters zu hüten, da er „in der Hinrunde auch schon einige sehr sehr gute Spiele gemacht“ habe. Die Tendenz geht dennoch in Richtung Yann Sommer, obwohl Borussia Mönchengladbach nicht an einem Verkauf des Schweizers interessiert ist.

19. Januar

Der FC Bayern vermeldet, dass er einen Ersatz für Neuer verpflichtet hat. Sommer kommt aus Gladbach, laut Medienberichten für etwa 8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der 34-jährige Schweizer erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Die Borussia verpflichtet als Ersatz Jonas Omlin vom HSC Montpellier für 9 Millionen Euro.

20. Januar

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic verkündet, dass es wegen Neuers Verletzung keine finanziellen Konsequenzen für den Torwart geben soll. „Es gibt keine Geldstrafe“, stellt der Bayern-Boss klar. Dennoch soll mit dem Nationalkeeper gesprochen werden, um „die Situation richtig zu managen“.

Ärger wegen Torwart-Trainer

23. Januar

In den Medien wird bekannt, dass sich der Rekordmeister vom langjährigen Torwart-Trainer und Neuer-Vertrauten Toni Tapalovic getrennt hat. „Insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit haben jetzt dazu geführt, dass wir getrennte Wege gehen“, erklärte Salihamidzic.

25. Januar

Zwar droht Neuer keine Geldstrafe, allerdings berichtet die Sport Bild, dass der Rekordmeister einen Gehaltsverzicht des Torwarts anstrebt. „Solche Themen besprechen wir immer mit dem Spieler selbst“, wird Oliver Kahn zitiert. „Seine Verdienste sind mit Geld kaum aufzuwiegen. Das Entscheidende in der aktuellen Situation ist, dass er wieder gesund und fit wird“, sagt der Vorstandsvorsitzende.

3. Februar

Für Neuer ist das Aus von Tapalovic ein großer Rückschlag, wie er in brisanten Interviews deutlich macht. „Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen, das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Und ich habe wirklich schon einiges erlebt.“ Er kritisiert den Rekordmeister zudem für seinen Umgang mit dem Torwarttrainer. Neuer habe „keine Argumente gehört, die ausschließen, dass man miteinander hätte sprechen und die Dinge hätte klären können“. Der fünffache Welttorhüter des Jahres fügt hinzu: „Was jetzt passiert ist, das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer. Alle in unserer Torwart-Gruppe hat es zerrissen, da sind Leute in Tränen ausgebrochen.“

Die Verletzung von Neuer wirkt sich auch auf die Nationalmannschaft aus. Trotz WM-Vorrunden-Aus und Unterschenkelverletzung denkt der 36-Jährige nicht an einen Rücktritt. Bundestrainer Hansi Flick gehe laut Neuer „klar davon aus, dass ich zurückkehre, und dafür werde ich auch alles tun. Ich bin sicher, dass ich das schaffen werde“.

4. Februar

Die kritischen Aussagen zum FC Bayern könnten dem derzeit verletzten Torwart und Kapitän teuer zu stehen kommen. Die Bild berichtet von einer drohenden Geldstrafe. Demnach seien die Verantwortlichen des FC Bayern von den Aussagen in den Interviews, die wohl nicht mit dem Verein abgesprochen gewesen seien, kalt erwischt worden.

„Was Manuel in Teilen dieser zwei Interviews im Zusammenhang mit der Freistellung von Toni Tapalovic gesagt hat, wird weder ihm als Kapitän noch den Werten des FC Bayern gerecht“, so Kahn. Man werde mit dem Torwart „sehr deutlich sprechen“, kündigt der ehemalige Welttorhüter zudem an.

Was wird im DFB-Team aus Neuer?

28. Februar

Flick setzt in Neuers Abwesenheit im Tor auf Marc-André ter Stegen. Zumindest bis zur Rückkehr des Bayern-Keepers soll der Torwart des FC Barcelona die Nummer eins der Nationalmannschaft sein. Die Konkurrenz für Neuer ist groß. „Wir haben drei, vier, fünf Torhüter, die mit zur Weltspitze gehören. Deshalb habe ich da überhaupt keine Sorgen“, so der Bundestrainer.

24. März

Neuer muss sich auf einen neuen Trainer einstellen. Der FC Bayern trennt sich von Julian Nagelsmann. Für ihn übernimmt Thomas Tuchel beim Rekordmeister.

Comeback verzögert sich

9. Mai

Neuer wird erstmals wieder auf dem Bayern-Trainingsplatz gesehen. Der Schlussmann des Rekordmeisters absolviert eine Einheit auf dem Klubgelände an der Säbener Straße. Kurz darauf verkündet Neuer seine Rückkehr auf den Trainingsplatz. Bereits die Woche zuvor trainierte er in den Krafträumen der Bayern.

7. Juli

Neuers Rückkehr ins Mannschaftstraining verzögert sich. Wie Sky berichtet, wollte der Torhüter eigentlich ins Mannschaftstraining der Münchner zurückkehren, müsse diese Pläne nun aber verwerfen. Stattdessen stünden für den 37-Jährigen nach der Rückkehr aus dem Urlaub weitere medizinische Tests auf dem Programm. Demnach werde die Verschiebung von Neuers Trainings-Comeback klubintern nicht als Rückschlag oder Vorsichtsmaßnahme bewertet. Man wolle dem Kapitän lediglich die für eine vollständige Genesung notwendige Zeit einräumen.

13. Juli

Auch die Asienreise des FC Bayern findet ohne Neuer statt, der während des Trips in München bleibt. Der Plan laute nun, den Torwart nach der Asien-Reise „teilintegriert“ ins Mannschaftstraining aufzunehmen. Das lasse einen Einsatz zum Bundesliga-Auftakt am 18. August bei Werder Bremen nicht sehr wahrscheinlich erscheinen.

16. Juli

FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß meldet sich zur Causa Neuer. Seiner Ansicht nach müsse der Verein dem Torwart die Zeit geben, die er zur Regeneration benötigt. „Was wir gar nicht machen dürfen, ist, dass wir Manuel unter Druck setzen.“ Weder dadurch, dass man einen Zeitpunkt für ein Comeback nenne, noch dadurch, dass man einen „teuren Torwart“ kaufe. Auch Thomas Tuchel äußert sich zu Neuer: „Der Plan ist, dass Manu nicht mit nach Asien kommt, sondern nach der Asien-Reise teilintegriert wird ins Mannschaftstraining. Das wäre der optimale Verlauf.“

Derweil haben Sommer und Nübel die Option, den Verein zu verlassen. Sommer wird unter anderem bei Inter Mailand gehandelt, Nübel beim VfB Stuttgart.

23. Juli

Neuer äußert sich zu seinem Zustand. „Ich bin auf einem guten Weg und arbeite hart an meinem Comeback“, teilt der 37-Jährige bei der Team-Präsentation im Stadion mit. Insgesamt sei Neuer „sehr optimistisch“ für die neue Spielzeit.

30. Juli

Neuer hat sich eines geplanten Eingriffs am rechten Wadenbein unterzogen. In diesem Zuge wurde dem Stammkeeper des FC Bayern München das nach seinem Unterschenkel eingesetzte Metall entfernt.

7. August

Das Neuer-Comeback könnte sich einem Bericht der Bild zufolge offenbar noch einmal erheblich verzögern. Wie das Blatt berichtet, könnte der Nationaltorwart vielleicht erst im Jahr 2024 zwischen die Pfosten zurückkehren.

Neuer Konkurrent im Bayern-Tor?

11. August

Nach den Weggängen von Sommer und Nübel sucht der FC Bayern nach einem Ersatz. Auf der Pressekonferenz vor dem Supercup-Duell mit Leipzig äußert sich Trainer Tuchel zur Situation: „Was eindeutig ist, ist, dass wir zu wenig Torhüter haben, die konkurrenzfähig sind. Klar: Wir suchen noch einen Torwart. Wir sind noch zu keinem Abschluss gekommen.“ Nur Sven Ulreich reiche nicht aus, auch „wenn er da ist mit einer Art und Weise, die sehr positiv und zuverlässig ist. Es muss klar sein, dass wir versuchen, die bestmögliche Lösung unter Zeitdruck zu finden“.

16. August

Nachdem die Transfers von Kepa Arrizabalaga und Stefan Ortega platzen, wechselt der deutsche Rekordmeister seine Strategie. Demnach soll Ulreich das Tor hüten, bis Neuer genesen ist. Eine Nummer eins werde nicht mehr gesucht. Als Ersatz verpflichten die Bayern am 25. August den 23-jährigen Israeli Daniel Peretz.

18. August

Neuer fehlt wie erwartet auch beim Bundesliga-Auftakt in Bremen. Stattdessen steht Ulreich im Tor. Dennoch ist man in München wieder entspannter, denn der Fitnesszustand Neuers soll besser sein als bislang angenommen. „Wir haben grundsätzlich eine sehr positive Nachricht, weil der Eingriff bei Manu sehr positiv wirkt“, verkündet Tuchel. Bayern-Vorstandsboss und Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen rechnet mit einem Neuer-Comeback noch vor der Bundesliga-Winterpause.

Rückkehr in Torwart-Trainingsgruppe

28. August

Etwa acht Monate nach seinem Unterschenkelbruch ist Neuer ins Training mit dem Torwart-Team des FC Bayern zurückgekehrt. Wann Neuer in den Pflichtspielbetrieb einsteigen kann, ist weiter offen. Die Bayern dürften mit seiner Rückkehr nun in den kommenden Wochen planen.

14. September

Bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen äußert sich Tuchel zum Gesundheitszustand von Manuel Neuer. „Wir hoffen, dass wir ihn vor der nächsten Länderspielpause auf dem Platz sehen können“, so der Trainer. Demnach wäre der Keeper bis Mitte Oktober wieder im Mannschaftskreis dabei. Der 37-jährige sei weiter im Lauftraining und belaste weiter. „Wir haben Vorsicht walten lassen und nichts erzwungen. Er war schon sehr weit. Der Plan ist jetzt, dass er nächste Woche ins Torwarttraining wieder einsteigt und übernächste Woche den Anlauf unternimmt, wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen“, sagt Tuchel.