Tuchel über Bald-Bundestrainer Nagelsmann: „Und dann wird alles gut“

Thomas Tuchel bewertet das sich anbahnende Engagement von Julian Nagelsmann beim DFB positiv. „Julian hat Qualität. Der DFB hat sich dafür entschieden und er hat sich dafür entschieden. Damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben. Es gibt eine Entscheidung. Man kann nach vorne blicken und die Sachen ab sofort positiv beeinflussen und dann wird alles gut“, sagte der Coach des FC Bayern, der den künftigen Bundestrainer im vergangenen März überraschend in München abgelöst hatte, am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gegen Manchester United.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bild und später auch der Kicker hatten am Dienstagmittag berichtet, dass sich der DFB und Nagelsmann geeinigt haben und der 36-Jährige die Nachfolge des freigestellten Hansi Flick antreten wird. Zur offiziellen Verkündung des Deals soll es nach Sportbuzzer-Informationen in den nächsten Tagen kommen. Nagelsmann erhält zunächst einen Vertrag bis zum Ende der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr. Sein noch bis 2026 gültiger Kontrakt bei den Bayern soll aufgelöst worden sein.

Die Münchner hatten bereits zuvor angedeutet, dass sie Nagelsmann auf dem Weg zum DFB keine Steine in den Weg legen und auf eine Ablöse verzichten würden. Allerdings sollen es der deutschen Rekordmeisters zu Bedingung gemacht haben, dass der Verband die Gehaltszahlungen von dem Vernehmen nach sieben Millionen Euro jährlich übernehmen müsse. Auf dieses Geld scheint Nagelsmann für den Bundestrainer-Job zu verzichten. Sein Salär beim DFB beträgt Bild-Angaben zufolge 400.000 Euro monatlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige