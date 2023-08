Bayern-Trainer Tuchel sieht “Steigerungspotential” vor Supercup-Showdown

Es war ein gelungener Abschluss der Vorbereitung. Beim unterhaltsamen 4:2 (3:1)-Sieg des FC Bayern München über die AS Monaco in Unterhaching zeigte der Rekordmeister vielversprechende Ansätze. “Wir haben viele Dinge gut gemacht, aber auch noch Steigerungspotential”, konstatierte Thomas Tuchel nach der Partie.

“Wir haben sehr gut begonnen, hätten in Führung gehen müssen, haben dann ein bisschen den Faden verloren durch eigene Fehler”, so Tuchel, dessen Team nach einer knappen halben Stunde zunächst in Rückstand geraten war. “Dann sind wir aber ruhig geblieben, haben verdient geführt, weil wir eine gute Endphase hatten”, freute sich der Cheftrainer über die Phase bis zur 3:1-Pausenführung.

Supercup am Samstag als “Gradmesser”

“In der zweiten Halbzeit war es mir zunächst ein bisschen zu viel Ballbesitz in der eigenen Hälfte und einige Aktionen, die wir sauberer zu Ende hätten spielen können”, analysierte Tuchel weiter. Unter dem Strich sah der 49-Jährige aber “einen guten Test mit einem guten Ergebnis”. Gegen Leipzig soll am Samstag (20.45 Uhr) gleich die erste Trophäe her, vor allem aber ein guter Grundstein für die Saison gelegt werden. “Mit dem Supercup haben wir jetzt direkt einen Gradmesser. Wir fühlen uns gut vorbereitet, werden aber über Grenzen gehen müssen”, meinte Tuchel.

Auch Jamal Musiala zeigte sich zufrieden, auch wenn er nach einem kleinen Zusammenstoß nur 45 Minuten spielen konnte. “Wir haben große Schritte gemacht. Wir spielen so, wie der Trainer es will. Generell waren unsere Fortschritte in der Vorbereitung gut”, sagte der Torschütze zum 2:1 und gab selbst die Verletzungs-Entwarnung: “Ich habe einen kleinen Schlag abbekommen, nichts Dramatisches.”

Konrad Laimer, der mit seinem Ausgleichstreffer die Münchener Wende eingeleitet hatte, sah ähnlich wie sein Trainer “viele gute Sachen, aber auch einige Dinge, die wir verbessern müssen.” Man sei “immer noch im Prozess der Vorbereitung”, so der Neuzugang von RB Leipzig.

Ulreich vorerst erste Wahl im Tor

Sven Ulreich, der nach dem Abgang von Yann Sommer zu Inter Mailand zumindest vorübergehend zur ersten Wahl im Bayern-Tor aufgestiegen ist, erklärte: “Insgesamt haben wir es heute sehr gut gemacht und hatten auch die eine oder andere Möglichkeit, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Wir sind bereit und freuen uns, dass es jetzt wieder los geht. In der Allianz Arena wollen wir am Samstag alles geben, damit wir den Titel holen.”

Der Transfer-Poker um Harry Kane von Tottenham Hotspur zieht sich derweil weiter hin. Nach Sportbuzzer-Informationen haben die Engländer am Montag ein weiteres Angebot des FCB, das ein Volumen von 100 Millionen Euro gehabt haben soll, abgelehnt.

