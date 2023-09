Türkei trennt sich von Nationaltrainer Stefan Kuntz

Stefan Kuntz ist nicht länger Nationaltrainer der Türkei. Der türkische Fußballverband bestätigte am Mittwoch die Trennung von dem 60 Jahre alten Deutschen, der die Nationalelf des Landes seit 2021 betreut hatte. Zu einem möglichen Nachfolger äußerte sich der Verband zunächst nicht.

Kuntz hatte die türkische Auswahl in 20 Spielen zu einer Bilanz von zwölf Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen geführt. Zuletzt enttäuschte das Team um den bei Inter Mailand unter Vertrag stehenden früheren Bundesliga-Star Hakan Calhanoglu jedoch mit einem 1:1 in der EM-Qualifikation gegen Armenien und einer 2:4-Niederlage in einem Testspiel gegen Japan. In der EM-Qualifikation hat die Türkei als derzeit Zweiter der Gruppe D hinter dem WM-Dritten Kroatien, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat, dennoch gute Aussichten, das Ticket für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu lösen. Weitere Gegner in der Gruppe sind neben Armenien auch Wales und Lettland.

Kuntz hat DFB-Vergangenheit bei U21

Meldungen über eine bevorstehende Ablösung von Kuntz hatten zuletzt Spekulationen befeuert, wonach der gebürtige Saarländer auch einer der Kandidaten für die Nachfolge von Bundestrainer Hansi Flick sein könnte. Inzwischen gilt jedoch als nahezu sicher, dass Julian Nagelsmann den Job übernehmen wird.

Flick war nach einem 1:4 gegen Japan am 10. September ebenfalls freigestellt worden. Beim deutschen 2:1-Erfolg gegen Frankreich am 12. September saß DFB-Sportdirektor Rudi Völler als Interimscoach auf der Bank. Völler betonte jedoch mehrfach, die DFB-Auswahl nur für dieses eine Spiel betreuen zu wollen. Der frühere Nationalspieler Kuntz war vor seinem Wechsel in die Türkei als Trainer der deutschen U21 erfolgreich und gewann in dieser Funktion 2017 und 2021 den EM-Titel.