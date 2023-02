﻿„Das Menschenbild im Profifußball ist entfremdet“

Hannover. Tabea Kemme (31) spielte in ihrer Karriere zehn Jahre lang bei Turbine Potsdam in der Frauen-Bundesliga und ein Jahr beim FC Arsenal in England. 2018 beendete sie ihre aktive Karriere. Mittlerweile begleitet die 47-malige deutsche Nationalspielerin die großen Fußballevents als TV-Expertin. Kemme war bei der WM im Einsatz, ist regelmäßig in Talkrunden zu Gast und gehört bei Prime Video zum prominent besetzten Champions-League-Team um Matthias Sammer.

Frau Kemme, Sie sind momentan im Fußballgeschäft eine der gefragtesten TV-Expertinnen des Landes. Überrascht Sie das selbst?

Ich hatte ehrlich gesagt nie konkret vor, Expertin zu werden. Ich darf gerade sehr viel über mich lesen. Die Reichweite ist durch die zahlreichen Engagements gewachsen, meine Meinung spielt in der öffentlichen Wahrnehmung nun eine Rolle. Es ist schon interessant, häufiger mit gewissen Aussagen konfrontiert zu werden.

Und die Rolle als hartnäckige, teils unbequeme Expertin – war das stets das Ziel?

Das ist schon meine Handschrift. Ich habe 15 Jahre auf hohem Niveau gespielt und viele Erfahrungen sammeln dürfen. Nun lerne ich auch noch sehr viel aus dem Männer-Fußball. Das zu vermischen und zu verbinden, finde ich sehr interessant. Daraus eine klare Meinung abzuleiten, ist mein Job.

Trudeln denn häufiger wütende Nachrichten von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic oder anderen führenden Fußballfunktionären ein, wenn Sie deren Vorgehen scharf kritisiert haben?

Wir haben keine Handynummern ausgetauscht. Damit vermeide ich, dass böse Worte kommen (lacht). Ich muss sagen, dass ich viel positives Feedback und Dankbarkeit erfahre. Berater oder Sportpsychologen schreiben mir etwa, wenn über Spieler hergezogen wurde und ich eine klare Grenze gezogen habe. Profifußball ist ein hartes Business. Da wird oft ein Menschenbild verkörpert, das sehr entfremdet ist. Ich erlebe viel Support, von Frauen wie Männern, für die Aussagen, die ich treffe. Das ist einfach schön.

Diskutieren bei Prime Video an einem Tisch: Moderator Sebastian Hellmann (von links), Tabea Kemme, Mario Gomez und Matthias Sammer. © Quelle: imago images/Passion2Press

Neben wohlwollenden Reaktionen gibt es aber doch sicher auch die andere Seite?

Natürlich, gerade auf Social Media. Ich pflege meinen Instagram-Account selbst. Es gibt sehr viele Menschen, die ich blockieren und auch melden muss. Die Kommentare sind teils frauenfeindlich, sexistisch, es wurde auch schon mal homophob.

Inwiefern ist es schwer, sich entgegen derartigen Entgleisungen und Widerständen treu zu bleiben?

Genau das ist die Schwierigkeit. Menschen neigen dazu, sich Gruppierungen oder gewissen Bubbles anzupassen. Deswegen begleite ich nicht jedes Spiel, bin mitunter auch gern außerhalb des Fußballs unterwegs, um Abstand zu gewinnen. Immer wieder in die Reflexion zu gehen, ist das höchste Gut. Ich will authentisch sein. Wenn ich schwammig werde, dann würde ich schnell merken, dass ich keine Lust mehr habe. Es gibt die Empfehlungen, nicht immer anderer Meinung zu sein. Dann entgegne ich, dass man mich einfach nicht mehr zur Diskussion einladen soll.

Zum Sportlichen: Sie haben bei den Frauen des FC Arsenal gespielt. Verfolgen Sie noch, was dort gerade passiert?

Ja. Es herrscht eine andere Dynamik in der englischen Liga als in Deutschland. Da gibt es seit längerer Zeit ein klares Bekenntnis, was den Fußball der Frauen angeht.

Wo sind die Unterschiede am deutlichsten?

Der englische Fußball hat sich so gut entwickelt, weil es klare Lizenzanforderungen von Seiten des Verbands an die Männerklubs gibt, die Frauenabteilung mitzufinanzieren. Das sind erhebliche Summen. Und es geht um die direkte Zusammenarbeit. Wir hatten bei Arsenal die Möglichkeit, das medizinische Zentrum und den Teamarzt der Männer zu konsultieren, der auf dein verletztes Knie geschaut hat.

Das ist hierzulande keinesfalls selbstverständlich.

In Deutschland ist das große Problem, dass es im DFB zu behäbig zugeht, nur Empfehlungen ausgesprochen werden und letztlich einige Vereine eher das finanzielle Problem sehen als die Chance, die Entwicklung aktiv voranzutreiben. Man trifft sich irgendwo in der Mitte, für Leistungssport ist das fatal. Es bedeutet Stillstand.

Die Frauen des FC Bayern treffen in der Champions League-Spiel auf Ihren Ex-Klub Arsenal. Das Spiel steigt wohl in der großen Allianz Arena, wie zuletzt häufiger in der Königsklasse. In der Liga wartet man auf diesen Schritt. Was sagt das aus?

Bei solchen Spielen betont man die Besonderheit und nutzt den Umstand für das Marketing. Aber eigentlich ist die Liga der Grundstein dafür, das wird häufig vernachlässigt. Da sind wir weit von dem entfernt, was England gemacht hat. Dort sieht man deutlich, wer die richtigen Schritte zur richtigen Zeit macht. Der Blick muss darauf gerichtet sein, was die Spielerinnen für ihre Bestleistungen brauchen. Es ist Leistungssport. Da müssen wir konsequenter sein. Die Spielerinnen müssen immer wieder klare Forderungen oder überhaupt Anforderungen stellen an ihre Arbeitgeber. Das ist noch ein weiter Weg.

Als Expertin begleiten Sie in den kommenden Wochen das Champions-League-Achtelfinale mit vier deutschen Vertretern. Wer aus dem Bundesliga-Quartett schafft es in die nächste Runde?

Bayern hat sich gut positioniert und Paris Saint-Germain die Stirn geboten. Dortmund gelingt endlich mal Kontinuität, der BVB reitet nach dem Sieg gegen Chelsea weiter auf einer Welle. In Frankfurt haben die Erfolge der Vergangenheit eine Eigendynamik entwickelt, auch wenn Neapel ein starker Gegner ist und nicht zurecht die italienische Liga deutlich anführt. RB Leipzig hat gegen Manchester City nur Außenseiterchancen. Wenn drei Teams weiterkommen, wäre das aus deutscher Sicht überragend.