Welche Rolle Weiper beim angepeilten U21-Wunder spielen soll

Im Profifußball geht es manchmal schneller als gedacht. Ludovic Ajorque, Stürmer von Mainz 05, hatte seinem Teamkollegen Nelson Weiper im April eine wichtige Rolle bei Deutschlands Suche nach einem neuen Mittel­stürmer vorausgesagt. Der 18-Jährige könne „sehr interessant werden“, er sei „genau der Typ Stürmer, den die Deutschen brauchen“, sagte Ajorque. Da hatte der französische Torjäger nicht geahnt, dass Weiper schon zwei Monate später genau dieser Angreifer sein könnte, den ein deutsches Team – genauer: die U21-Nationalmannschaft – nun benötigt.

Deutsche U21 in der Offensive zu harmlos

Bei der Europameisterschaft droht dem Team von Trainer Antonio Di Salvo das Aus in der Gruppenphase. Nur ein eigener Sieg gegen England am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) im abschließenden Vorrundenspiel sowie ein zeitgleicher Erfolg Israels gegen Tschechien, der nicht höher ausfällt als der Deutschlands, würde für das Viertelfinale reichen. Bisher war der DFB-Nachwuchs in der Offensive zu inkonsequent. 45 Abschlüsse und 66 (!) Flanken bedeuten jeweils den Topwert im Turnier. Allein: Daraus resultierten nur zwei Treffer – einer davon sogar nach einem Standard – und ein Punkt. „Die Vielzahl an Torchancen muss man sich erarbeiten“, sagte Di Salvo. Aber: „Klar war es Thema, dass wir zwingender vor dem Tor sein müssen, um den Ball über die Linie zu drücken.“

Viele Personalsorgen vor der EM hatten dem U21-Coach die Kaderplanung erschwert. Im Sturm fehlen Jonathan Burkardt, wie Weiper bei Mainz unter Vertrag, sowie Karim Adeyemi, Ansgar Knauff und Jan Thielmann. Gerade in der Zentrale wird es langsam eng. Der ebenfalls 18-jährige Youssoufa Moukoko muss angeschlagen wohl passen. Also schlägt nun womöglich die Stunde eines gleichaltrigen Youngsters.

Weiper kam gegen Israel (1:1) in der Schlussphase für acht Minuten in die Partie. Im Duell mit Tschechien (1:2) wechselte ihn Di Salvo dann sogar schon direkt nach der Halbzeit ein. In etwas mehr als 50 Minuten hat der Torjäger schon überzeugt. Der Mainzer habe es „sehr, sehr gut gemacht“, lobte ihn sein Trainer, „er war präsent im Strafraum und hatte zwei gute Kopfball­möglichkeiten“. Demnach sei Weiper eine „Option“, gegen die Engländer anzufangen, sollte Moukoko wie erwartet nicht fit sein.

Di Salvo bremst Erwartungen an Weiper

Vor der EM war Weiper noch nie für die U21 nominiert worden, erzielte aber in jüngeren Jahrgängen beeindruckende Quoten. Bei der U17 schoss er 13 Tore in 15 Spielen, im nächstälteren DFB-Nachwuchs war es ein Treffer in fünf Partien. Der spätere A-Junioren-Meister traf überdies neunmal in elf Begegnungen für den Mainzer Nachwuchs. Bei neun Bundesliga-Einsätzen (92 Minuten) gelangen dem Goalgetter bislang zwei Tore, „zwei schöne noch dazu“, sagte Di Salvo dem Sportbuzzer, dem Sportportal des Redaktions­Netzwerks Deutschland (RND), schon im Trainingslager in Südtirol. Das erste machte Weiper zum jüngsten Mainzer Torschützen. Dennoch bremste der U21-Coach die Erwartungen: „Wir sollten vorsichtig sein und die Kirche im Dorf lassen.“ Die Nominierung als Debütant und jüngster Profi überhaupt sollte dem Goalgetter helfen, „selbst zu erkennen, ob er das Niveau halten kann. So kann er sich weiterentwickeln.“

Schon jetzt gilt Weiper als größtes Talent der 05er, das womöglich einen Rekord-Transfererlös einspielen könnte. Laut Bild würden die Bosse um Christian Heidel das Eigengewächs mit dem aktuellen Marktwert von 5 Millionen Euro erst ab einem Betrag von 15 bis 20 Millionen Euro abgeben. Trainer Bo Svensson: „Er spielt nicht, weil er ein großes Talent ist, sondern weil wir denken, dass er uns weiterhilft.“ Dabei konnte Weiper, der sein Abitur gemacht hat und eine Nasen-OP hinter sich bringen musste, erst vier Monate unter Profi­bedingungen trainieren. Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt meinte gegenüber der Bild, dass der „Wahnsinnsspieler“ jemand sei, an dem „auch der DFB sehr viel Spaß“ haben werde.

Die EM-Nominierung des Angreifers begründete Di Salvo so: „Er ist mir deswegen in den Kopf gekommen, weil er ein typischer Mittelstürmer ist – groß, kopfballstark. Er bringt eine Komponente mit, die wir im Kader sonst nicht haben.“ Genau dieses Element braucht das DFB-Team, um die Engländer zu knacken. Auch wenn die „Three Lions“ deutlich offensiver agieren werden als die bisherigen Kontrahenten Israel und Tschechien, werden Flanken eine Rolle spielen. Ohne Abnehmer im Strafraum läuft es nicht. Schon jetzt kann Weiper also für die U21 „genau der Typ Stürmer sein, den die Deutschen brauchen“, wie Teamkollege Ajorque ankündigte.