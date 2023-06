Die U21-Europameister von 2021: Was aus ihnen wurde

Am 6. Juni 2021 war der Jubel in Ljubljana riesig. Die deutsche U21-Nationalmannschaft holte zum dritten Mal nach 2009 und 2017 den EM-Titel. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick, was aus den Helden wurde.

Tor

Finn Dahmen (wechselt von Mainz 05 zum FC Augsburg): Der deutsche Stammkeeper der EM 2021 hat eine recht schwierige Saison hinter sich. Dahmen absolvierte „nur“ acht Spiele für Mainz 05, verlässt den Klub daher nach 15 Jahren Richtung Augsburg. „Ich war mein ganzes Leben hier, das wird auf jeden Fall ein großer Schritt“, so der Torwart.

Markus Schubert (Vitese Arnheim): Nach dem Titel zog es Schubert in die Niederlande. In der ersten Saison war er Stammkeeper bei Vitese, fiel dann in der Saisonvorbereitung 2022/23 nach einer Knie-OP fast drei Monate aus – und fasste seither nicht mehr Fuß. Schubert sagt daher: „Stand jetzt bin ich sehr offen für einen Wechsel im Sommer.“

Lennart Grill (Union Berlin): Grill war in den vergangenen beiden Jahren bei gleich drei Klubs angestellt. Erst ging es für ein halbes Jahr zu Brann nach Norwegen, dann wieder zurück zu Bayer 04, ehe er zu Union Berlin erst verliehen und dann verkauft wurde. Dort stand Grill diese Saison immerhin fünfmal im Tor und schaffte mit den Köpenickern den Einzug in die Champions League.

Abwehr

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart): Vagnoman ist einer der Gewinner der 2021er-Europameister. Kurios: Nach seinem Wechsel vom HSV zum VfB Stuttgart im Sommer 2022 ging es für ihn persönlich steil bergauf, obwohl es beim Verein kriselte und die Schwaben erst in der Relegation den Klassenerhalt schafften. Im März diesen Jahres gab Vagnoman sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.

David Raum (RB Leipzig): Für Raum ging es anfangs noch steiler nach oben. Mittlerweile kommt der Linksverteidiger auf bereits 18 Länderspiele im A-Team. Raum, zwischenzeitlich bei einem Marktwert von 26 Mio. Euro, stagnierte allerdings im vergangenen Halbjahr und war bei RB Leipzig (2022 aus Hoffenheim gekommen) nicht mehr gesetzt.

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): Der BVB-Stammspieler, 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund gewechselt, verpasste bekanntlich nur knapp die Deutsche Meisterschaft. Schlotterbeck ist unumstritten bei den Schwarz-Gelben, hat einen Marktwert von 40 Mio. Euro und kommt auf zehn Einsätze als Nationalspieler.

Amos Pieper (SV Werder Bremen): Pieper spielte im Anschluss an die EM 2021 eine herausragende Saison bei Arminia Bielefeld, war danach bei mehreren Bundesligisten im Gespräch, entschied sich final für Werder Bremen. Dort kam er in der abgelaufenen Spielzeit auf 29 Einsätze in der Bundesliga, konnte dem SVW aber nicht zur nötigen Stabilität verhelfen. Mit 64 Gegentoren hat Werder die viertschlechteste Abwehr der Liga.

Paul Jaeckel (Union Berlin): Wie Torwart Lennart Grill durfte auch Jaeckel mit Union Berlin den Einzug in die Champions League feiern. Der 2021 von Greuther Fürth in die Hauptstadt gewechselte Innenverteidiger hatte noch etwas größten Anteil am Erfolg als der Torhüter, kam immerhin in 16 Bundesliga-Partien zum Einsatz und spielte auch im Europapokal dreimal über die volle Distanz.

Ismail Jakobs (AS Monaco): Den vielleicht verrücktesten Werdegang hat Ismail Jakobs hinter sich. Nach dem Titel ging es direkt ins internationale Geschäft, denn der Verteidiger wechselte ins Fürstentum zum AS Monaco. Jakobs verschwand nicht nur ligatechnisch von der „deutschen Bildfläche“, sondern auch auf die Nationalmannschaft bezogen – inzwischen ist er nämlich senegalesischer Nationalspieler (sechs Einsätze).

Maxim Leitsch (Mainz 05): Nach 14 Jahren beim VfL Bochum wechselte der „Junge ausm Pott“ – Leitsch ist gebürtiger Essener – zu Mainz 05. Dort reichte es zu zehn Profieinsätzen, ehe im Oktober 2022 ein körperlicher und mentaler Erschöpfungszustand diagnostiziert wurde. Zuletzt stand Leitsch Anfang Februar 2023 in einem Bundesliga-Spiel auf dem Platz.

Mittelfeld und Sturm

Niklas Dorsch (FC Augsburg): Dorsch, im 2021er-Kader einer der wenigen „Legionäre“ – kickte damals in Belgien bei KAA Gent. Im Anschluss ging es dann zum FC Augsburg. Dort spielte Dorsch aber weitaus weniger, als von vielen Experten angenommen. Der Grund: Unfassbares Verletzungspech. Erst setzte ihn ein Schlüsselbeinbruch außer Gefecht, dann zog sich Dorsch drei Wochen später einen Mittelfußbruch zu. Erst zum Ende der abgelaufenen Spielzeit konnte er regelmäßig auflaufen.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen): Ähnlich sieht es bei Florian Wirtz aus. Ob seines Spielwitzes einer der großen Hoffnungsträger im deutschen Fußball, musste der Leverkusen-Profi exakt 265 Tage wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen. Dennoch kommt Wirtz bereits auf sieben A-Länderspiele und hat einen Marktwert von 85 Mio. Euro.

Arne Maier (FC Augsburg): Im Juni 2019 hatte Maier schon einen Marktwert von 24 Mio. Euro, damals noch in Diensten von Hertha BSC. Dann ging es erst per Leihe nach Augsburg, ehe der zentrale Mittelfeldspieler fest verpflichtet wurde. Skurril: Trotz der Tatsache, dass Maier mittlerweile ein gefestigter Bundesliga-Spieler ist, sank sein Wert auf 5,50 Mio. Euro ab.

Anton Stach (Mainz 05): Nur wenige Monate nach dem U21-Titel feierte Stach sein Debüt in der Flick-Elf. Auf zwei Länderspiele kommt der 1,94-Mann bis dato. Auch, weil er in Mainz als quasi unverzichtbar gilt. Stach ist konstant, kaum verletzt – und noch dazu ein Profi mit Weitblick. Eigenschaften, die Trainer Svensson sehr zu schätzen weiß.

Salih Özcan (Borussia Dortmund): Wie Jakobs wählte auch Özcan – wenn man es auf den Punkt bringen mag – den Weg des geringeren Widerstandes und schloss sich einer anderen Nation an. Obwohl in Köln geboren, spielt der BVB-Profi nämlich inzwischen für die Türkei, das Heimatland seiner Eltern. Am Montag stand Özcan, 2022 vom 1. FC Köln nach Dortmund gewechselt, auch beim 2:0-Erfolg gegen Wales in der EM-Quali in der Startelf.

Vitaly Janelt (FC Brentford): Janelt ist einer der Auslands-Legionäre, die in Deutschland nur die Wenigsten auf dem Schirm haben. Erstaunlich, spielte der 25-Jährige doch eine hervorragende Saison mit dem FC Brentford in der Premier League. Janelt kam in 35 von 38 möglichen Partien zum Einsatz, schoss drei Tore und steigerte seinen Marktwert bis hoch auf 16 Mio. Euro.

Ridle Baku (VfL Wolfsburg): Baku, im Endspiel gegen Portugal „Man of the Match“, spielte bereits vor der U21-EM für die A-Nationalmannschaft. Der Flügelflitzer war in aller Munde und erzielte auch schon ein Tor für Deutschland, schwankt aber noch zu sehr in seinen Leistungen. Fünf Treffer und drei Assists in 33 Ligaspielen sind ordentlich – bei Bakus Potenzial geht aber noch mehr.

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund): Für Adeyemi ging es nach der EM genau so rasant weiter, wie er auf dem Flügel regelmäßig für Furore sorgt(e). Gar so sehr, dass er 2022 von RB Salzburg zum BVB wechselte, in seiner Premierensaison nur knapp an der Meisterschaft vorbei schrammte sowie bereits vier A-Länderspiele auf dem Konto hat. Berichten zufolge soll er gar bei Real Madrid im Fokus stehen.

Janni Serra (Arminia Bielefeld): Steil ist auch die Entwicklungsstufe bei Janni Serra – allerdings steil nach unten. Der Stürmer wechselte nach der Europameisterschaft 2021 zu Arminia Bielefeld, stieg mit den Ostwestfalen kürzlich unrühmlich in die Dritte Liga ab und wird ab dem 1. Juli 2023 vereinslos sein. Angeblich soll Zweitligist Hannover 96 auf Serra geworfen haben, der aktuell einen Marktwert von 1,3 Mio. Euro hat.

Jonathan Burkardt (Mainz 05): Burkardt, seit nun mehr neun Jahren bei den Mainzern, war einer der Shootingstars in der Bundesliga-Saison 2021/22. Mit elf Treffern konnte er vollends überzeugen. Die jüngst abgelaufene Spielzeit stand allerdings unter keinem guten Stern: Erst lief es sportlich nicht nach Wunsch, dann verletzte sich Burkardt schwer am Knie und fällt voraussichtlich noch bis Oktober diesen Jahres aus.

Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg): Der große Held! Nmecha erzielte im EM-Endspiel das goldene Tor gegen Portugal, war in der U21 ein verlässlicher Torgarant. Sieben Tore in acht Quali-Spielen vor dem Turnier, vier Treffer bei der EM und damit Torschützenkönig. Im Anschluss wechselte er von Manchester City zum VfL Wolfsburg, wo Lukas – im Gegensatz zu Bruder Felix – noch auf seinen Durchbruch wartet.

Mateo Klimowicz (ausgeliehen vom VfB Stuttgart an San Luis/Mexiko): Ähnlich ergeht es auch einem anderen Stürmer mit klangvollem Namen. Mateo Klimowicz, Sohn von Ex-Bundesliga-Star Diego Klimowicz, ließ sich vom VfB erst zu Arminia Bielefeld verleihen, dann zu San Luis nach Mexiko. Aber auch in Südamerika gelang dem gebürtigen Argentinier noch nicht allzu viel, Mateo kam dort nur auf 651 Einsatzminuten.

Mergim Berisha (FC Augsburg): Ganz anders sieht das bei Mergim Berisha aus. Im März feierte er unter Hansi Flick sein Debüt für die A-Elf, kommt auf zwei Einsätze für Deutschland. Dabei war der Weg nach der EM zuerst ähnlich abwegig: 2021 der Wechsel von RB Salzburg zu Fenerbahce Istanbul, wo es nicht so richtig klappen wollte. Dann 2022 die Leihe nach Augsburg – und dort zündete Berisha. Es wäre verwunderlich, sollte der FCA sein Kaufoption für nur vier Millionen nicht ziehen.