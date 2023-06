U21 bangt vor Gruppen-Endspiel um Moukoko und Stiller

Als wäre die Herausforderung nicht schon groß genug, muss die deutsche U21-Nationalmannschaft im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen England am Mittwoch (18 Uhr, Sat.1) womöglich auf zwei Stammspieler verzichten. Youssoufa Moukoko hatte bereits bei der Partie am Sonntag gegen Tschechien (1:2) nicht mitwirken können. „Die Schmerzen waren zu groß“, erklärte Trainer Antonio Di Salvo auf Nachfrage nach dem Zustand des Dortmunders: „Bei Youssoufa ist es einfach so, dass er aufgrund der muskulären Probleme, die er hatte, nicht einsatzfähig war.“ Auffällig dabei allerdings: Beim Aufwärmen stand der BVB-Stürmer, der nach dem Auftaktspiel gegen Israel (1:1) in den sozialen Medien rassistisch beleidigt wurde, auf dem Rasen und schlug lange Bälle zu seinen Mitspielern,

Angelo Stiller, der gegen Tschechien den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt hatte, humpelte in der Schlussphase plötzlich vom Platz und griff sich an den Oberschenkel. „Er hat gesagt, es hat hinten reingezogen“, so Di Salvo, der „mit den Ärzten und ihm auch noch nicht gesprochen“ habe und deswegen keine genauere Diagnose verkünden könne.

EM-Aus droht: Deutsche U21 braucht Sieg gegen England

Stiller selbst konnte auch noch nicht für viel mehr Aufschluss sorgen: „Ich muss jetzt einen Ultraschall machen und dann hoffen, dass es nichts Schlimmeres ist“, sagte der Hoffenheim-Profi. Direkt nach dem Spiel könne er es schwer einschätzen, „da noch so viel Adrenalin im Körper ist. Aber ich hoffe, es klappt“. Der Mittelfeldakteur war einer der wenigen überzeugenden Schützlinge Di Salvos im bisherigen Turnierverlauf.

Um das Aus doch noch abzuwenden, braucht das deutsche Team einen Sieg gegen EM-Mitfavorit England und muss gleichzeitig auf einen Erfolg der Israelis gegen Tschechien hoffen, bei dem Deutschland die bessere Tordifferenz behält. Nur dann könnte das DFB-Team noch den Sprung ins Viertelfinale schaffen und damit auch die Chance auf eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris wahren.